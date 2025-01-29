Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek - Son Dakika
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Dünya

Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Suriye topraklarından ABD askerlerini çekme kararı aldı. İddia İsrail medyasından gelirken, Esad rejiminin düşmesiyle Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail'in kararı endişeyle karşıladığı belirtildi.

29.01.2025 00:22
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İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de bulunan ABD askerlerini geri çekme kararı aldı.

"TRUMP, ABD ASKERLERİNİ SURİYE'DEN ÇEKME KARARI ALDI"

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi. Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/ YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı. KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDUSU, GOLAN TEPELERİ'NDEKİ SURİYE TOPRAKLARINI İŞGALİNİ GENİŞLETİYOR

İsrail ordusu, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin çökmesinin ardından işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafında kurduğu "geçici" askeri karakolların görüntülerini paylaştı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail birliklerinin sert kış koşullarında barınmaları için yalıtımlı yapılar inşa edildiği ve bölgeye jeneratör, ısıtıcı ve kışlık askeri kıyafetler nakledildiği belirtildi. İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin çöktüğü 8 Aralık'ta Suriye-İsrail arasındaki uluslararası anlaşmayı ihlal ederek işgal altındaki Golan Tepeleri ile Suriye'nin himayesindeki tampon bölgeyi işgal etmeye başlamıştı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya kış aylarında da Hermon Dağı'nda kalınması için talimat verdiğini duyurmuştu. İsrailli Bakan, bu adımı işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki toprak gasbedilen bölgelere inşa edilmiş İsrail yerleşim birimlerini korumak amacıyla gerçekleştiğini ileri sürmüştü.

İŞGALE GİDEN SÜREÇ 1967'DE BAŞLADI

Stratejik öneme sahip Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgali 1967'de başladı. İsrail ordusu, 5 Haziran 1967'de başlayan ve "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebe İsrail, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Sina'nın yanı sıra Golan Tepeleri'ni de işgal etti. Mısır ile koordineli başlattıkları ve "Yom Kippur Savaşı" olarak bilenen 1973'teki muharebede Suriye, Golan Tepeleri'ni İsrail işgalinden kurtarmayı denedi ancak başaramadı.

Tel Aviv ile Şam arasında da 5 Haziran 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalandı. İsrail bu anlaşmayla Yom Kippur Savaşı'nda işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmeyi kabul ederken, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kalmaya devam etti. Stratejik önemi nedeniyle bölgeden ayrılmak istemeyen İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı, ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

Golan Tepeleri'ndeki sorunun çözülmesi için birçok girişimde bulunuldu ancak bunların tamamı başarısız oldu. Onlardan biri de 2000'de ABD'nin arabuluculuğunda yapılmıştı. Golan Tepeleri'nin Suriye'ye iadesi hedefiyle, ABD'nin ara buluculuğunda başlatılan müzakereler başarısızlıkla neticelendi. Görüşmelerin başarısız olmasının nedeni ise İsrail'in, Celile Gölü yanında yer alan ve kilit öneme sahip su kaynağı olan bir toprak parçasını Suriye'ye bırakmaya razı olmamasıydı.

Suriye ve İsrail, kapsamlı bir barış anlaşması sağlanması amacıyla 2008'de Türkiye'nin ara buluculuğunda yeniden dolaylı görüşmelere başladı. İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ve dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın yolsuzluk davası nedeniyle istifa etmesinin ardından görüşmeler sonlandırıldı. Netanyahu, 2016'da Bakanlar Kurulunu Golan Tepeleri'nde toplayarak dünyaya burayı "İsrail toprağı" olarak tanıma çağrısında bulundu ancak uluslararası toplum buna olumlu yanıt vermedi, aksine tepki gösterdi. Donald Trump, 45. ABD Başkanı olduktan sonra 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki "İsrail egemenliğini tanıdıklarını" açıkladı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye'deki işgalini genişleterek başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Trump, ABD askerlerini Suriye\'den çekecek

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Son Dakika Dünya Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Davut Cirak:
    Pkk ve CHP yas tutar artık 85 36 Yanıtla
  • monşer null:
    Ateşle Oynuyorsun Kral Trump 17 66 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    PKK lıların sarı torbaları hazır 68 14 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    He ne dedeik ABD orda çıkacak yoksa abdyide vuracakti Türkiye ne dedi biz soyledimizi söyledik kim varsa vuracayiz hakan fidan ne dedi ABD gelsin gurelim dedei 66 14 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    akp ne güzel gerşye donuk tutuklama yapıyor sayın hocam ne istedinde vermedik diyen ve önüme ne geldiyse hepsini onayladım diyenler bu ülkeye gelmiş gecmiş en degerli insandır hangisinle başlıcaksınız savcılar hakımler göreve 19 47 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    ABD nin olduğu hiçbir yer güvende değil insanları birbirine düşürüp savaş çıkarıp sonra kurtarıcı gibi görünüyor oysa bu zalimler sadece kendi çıkarları için uğraşıyor 40 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    KÜRTLERİN EHMİYETİ MAZLUM HALKLARIN BARBAR DEAŞTAN KORUMALARI İÇİN AMERİKAN VARLIĞI SURYEDE KALMALI 7 28 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    monser bu CHP ananizini zikti her bka CHP diyorsunuz 11 14 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Görende başlığı atan aynı yatağı paylaşıyor sanır tabi troller nasıl gaza gelecek 3 3 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    fsbg 1 1 Yanıtla
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