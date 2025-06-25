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Trump: Fordo tamamen yok edildi

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Trump: Fordo tamamen yok edildi
25.06.2025 17:35
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Trump: Fordo tamamen yok edildi
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ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırısının İran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği iddialarına yer veren CNN ve New York Times'ı ''yalancılıkla'' suçlayan Başkan Donald Trump, ''30 adet roket ateşledik ve her biri nişan aldığımız yerin 15 santimetre yakınına vardı. Fordo tamamen yok edildi'' dedi. Öte yandan İran da nükleer tesislerinin ağır hasar gördüğünü doğruladı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

"İRAN'IN NÜKLEER TEHDİT PROGRAMININ ORTAYA KALDIRMASINA 15 YIL ÖNCEDEN KARAR VERMİŞTİK"

İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ve Tahran'ın nükleer programına yönelik düzenlenen saldırılara değinen Trump "Çok fazla mesafe kat ettik aramızda harika ülkeler var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer tesisleri üzerinde başarılı bir saldırı gerçekleştirdik. Dünya barışına bu kadar büyük bir adım atılmamıştı. Biz buna '12 gün savaşı' diyoruz. Artık savaşacaklarını zannetmiyoruz. İran'ın nükleer tehdit programının ortaya kaldırmasına 15 yıl önceden karar vermiştik. Amerikan gücünün ne kadar güçlü olduğunu gösterdik." dedi.

Trump, ABD medyasına ateş püskürdü: Fordo tamamen yok edildi

"NEW YORK TİMES VE CNN BEN OLMASAM İŞ YAPAMAZDI"

Trump, İran'ın nükleer tesislerinin 'tamamen yok edildiği' söylemini yinelerken, 'yalancılıkla suçladığı' CNN ve The New York Times'ın saldırılara ilişkin iddialarını de yeniden dile getirdi. ABD Başkanı "Yıllar boyunca İran'ın nükleer silah üretmesi mümkün olmayacak. Materyale erişemezlerse bu imkanları geri gelmeyecek. İran'ın Dışişleri Bakanlığı saldırılarımız sonucu tesislerinin hasar aldığını açıkladılar. Ben New York Times ve CNN'e başarısız diyorum, güvenilir değiller; ben olmasam iş yapamazlardı. Saldırının boyutunu çok yanlış gösterdiler." dedi.

"FORDO TAMAMEN YOK EDİLDİ"

Trump, B-2 Spirit bombardıman uçaklarıyla Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, "600 kilometre öteye 30 adet roket ateşledik ve her biri nişan aldığımız yerin 15 santimetre yakınına vardı. Fordo tamamen yok edildi." ifadelerini kullandı.

"GELECEK HAFTA İRAN'LA KONUŞACAĞIZ"

ABD Başkanı sözlerine şu şekilde devam etti: "Şöyle söyleyeyim gelecek hafta İran'la konuşacağız. Sonuçta savaş bitti, anlaşma olsun veya olmasın bizim tek derdimiz var nükleer silahları olmayacak başka bir şey bizim için önemli değil.

Trump: Fordo tamamen yok edildi

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

Şimdi artık yüzde 5 diliminde bir NATO harcaması yapılacak. 20 yıldır bunun olmasını söylüyordum. Harcamaların müttefikler arasında adil olması gerekiyor. Tarihi bir dönüm noktasındayız. NATO harcamalarının yüzde 5 seviyesine çekilmesi kuralını evet, ben başardım.

"AVRUPA ARTIK GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN DAHA ÇOK SORUMLULUK ALACAK"

Avrupa artık güvenliklerini sağlamak için daha çok sorumluluk alacaktır. Ukrayna'daki şehirler vuruluyor. İnsanların ölmemesi gerekiyor. Bu durdurulmalı. Onlarca kez bunu söyledim. Toplayacağımız para silaha harcanacak. Bu silahlar da ABD malı olacak. Çünkü dünyadaki en iyi silahları biz yapıyoruz.

"YILLAR SÜRECEK SAVAŞI HAFTALAR İÇİNDE BİTİRDİK"

"Pilotlarımız çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Yıllar sürebilecek bu savaşı haftalar içinde bitirdik. Beş yıl sürmesi bekleniyordu. Güzel bir başarıya ulaştık."

Trump: Fordo tamamen yok edildi

"SAVAŞ YENİDEN BAŞLAR"

İsrail ile İran arasındaki savaşın bittiğini söyleyen Trump "Savaşa geri döneceklerine inanmıyorum. İran yeniden silah üretimine başlarsa biz her zaman buradayız, o zaman savaş yeniden başlar" diye konuştu.

"PUTİN'LE SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN KONUŞACAĞIM"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık barışa ulaşmalıyız. Ukrayna lideri Zelenskiy cesur biri. Ancak Zelenskiy'le ateşkesi konuşmadık. Putin'le savaşı sona erdirmek için konuşacağım. Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bölgesel emelleri olması mümkün. Putin zor biri, Zelenskiy'le de bazı problemlerim oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek İran ve İsrail arasındaki çatışmayı bitirmekten zor. "Savaşı 24 saatte bitiririm" derken tabii ki 24 saati kast etmemiştim.

"POWELL BİR APTAL"

Trump, son dönemde anlaşmazlık yaşadığı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan bahsederken "Zeka seviyesi düşük ve aptal biri. Siyaset yapmaya çalışıyor" dedi.

Trump: Fordo tamamen yok edildi

ABD BASININA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da CNN ve The New York Times'ın İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlerine tepki göstermişti.

"YALAN HABER YAPIYORSUNUZ"

ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu." değerlendirmesinde bulunmuştu. "İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor." ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin etkili medya organlarını "yalan haber yapmakla" suçlamıştı.


Trump, ABD medyasına ateş püskürdü: Fordo tamamen yok edildi
Fordo Nükleer Tesisi

İRAN: NÜKLEER TESİSLERİMİZ AĞIR HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den de Trump'ın iddialarını doğrular nitelikte bir açıklama geldi. Bekayi, "Evet, nükleer tesislerimiz ağır hasar gördü. Çünkü bu tesisler tekrar tekrar saldırıya uğradı. Bu konuda ekleyecek başka bir şeyim yok, çünkü bu teknik bir mesele. İran Atom Enerjisi Kurumu ve ilgili diğer kurumlar bu konuyla ilgileniyor" dedi.

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Son Dakika Dünya Trump: Fordo tamamen yok edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fırat bilim:
    Sen adamsın diğerleri boşver en iyisi yaptın makarna yiyip beyin çalışmaz ceviz ye bol bol makarnacı Vatandaş 1 4 Yanıtla
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