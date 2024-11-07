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Trump Başkan, Hukuki Sorunlarla Karşı Karşıya

Trump Başkan, Hukuki Sorunlarla Karşı Karşıya

Donald Trump, ceza davalarına rağmen başkanlık koltuğuna oturdu. Yasal mücadeleler devam edecek.

07.11.2024 07:40
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Haftalarca süren seçim kampanyaları ve başa baş giden sıkı bir yarışın ardından, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ABD başkanlık seçiminin galibi ilan edildi.

Trump, hakkında ceza davaları sürerken göreve gelen ilk ABD başkanı olacak.

Onlarca suçlamayla karşı karşıyayken ABD’nin en üst düzey devlet yetkilisi konumuna yükselmesi, ülkeyi bilinmezliklerle dolu bir durumun içine soktu.

Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda bazı davaları düşürme yetkisine sahip olacağı için hukuki sorunlarının çoğu ortadan kalkacak.

Yine de Trump dört yasal mücadeleyle karşı karşıya kalacak ve her biri farklı sonuçlar doğurabilir.

‘Sus payı’ mahkumiyeti

Donald Trump halihazırda New York eyaletinde belgelerde sahtecilikle ilişkili 34 suçtan hüküm giymiş durumda.

Mayıs ayında New York eyaletindeki jüri Trump’ı, eski porno film yıldızı Stormy Daniels sus payı ödediği gerekçesiyle suçlu buldu.

New York hakimi Juan Merchan, Trump’ın cezasının belirlenmesini Eylül ayından 26 Kasım’a, yani seçim sonrasına erteledi.

Eski Brooklyn Savcısı Julie Rendelman’a göre, Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasına rağmen Merchan cezanın belirlenmesini planladığı şekilde gerçekleştirebilir.

Hukukçular Trump’ın, ilk kez hüküm giyen ileri yaşta bir suçlu olarak hapis cezasına çarptırılmasının ihtimal dışı olduğunu söylüyor.

Ancak Rendelman, Trump hapis cezasına çarptırıldığı takdirde avukatlarının kararı derhal temyize götüreceklerini söylüyor. Rendelman’a göre avukatlar bu cezanın, Trump’ın resmi görevlerini sürdürmesini engelleyeceğini ve de temyiz süreci bitene kadar cezasının ertelenmesi gerektiğini savunacaklar.

Rendelman, “Bu senaryoda temyiz süreci yıllar sürebilir” dedi.

6 Ocak Kongre saldırısı davası

Adalet Bakanlığı Özel Danışmanı Jack Smith geçen sene Trump’a, 2020 seçimlerinde Joe Biden karşısındaki mağlubiyetine itiraz girişimleri sebebiyle ağır ceza suçlamaları yöneltti.

Trump, suçlu olmadığını savundu.

Dava geçen yaz Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararın ardından hukuken belirsizliğini koruyor. Yüksek Mahkeme Trump’ın, başkanlık dönemindeki resmi işlemlerine yönelik kovuşturmaya karşı kısmi dokunulmazlığı olduğuna karar vermişti.

Smith, Yüksek Mahkeme kararının ardından yeni bir dava oluşturdu ve Trump’ın seçim sonuçlarına itirazının resmi görevleriyle bağlantısı olmadığını iddia etti.

Eski federal savcı Neama Rahmani’ye göre, Trump seçimleri kazandığı için bu davadaki suçlamalara dair sorunları “ortadan kalkacak.”

Rahmani, “Görevdeki bir başkanın kovuşturmaya uğrayamayacağını biliyoruz, dolayısıyla Washington DC Bölge Mahkemesi'ndeki seçim sahtekarlığı davası düşecek” dedi.

Rahmani, Smith davayı düşürmeyi reddettiği takdirde Trump’ın söz verdiği gibi Smith’i görevden alabileceğini söyledi.

Ekim ayında katıldığı bir radyo programında Trump, “Onu iki saniye içinde kovarım” demişti.

Gizli belgeler davası

Smith bir başka davada da Trump’ı, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yasa dışı şekilde muhafaza etmekle suçluyor. Trump bu suçlamaları reddediyor.

Trump davada, devlete ait gizli belgeleri Mar-a-Lago'daki kendi şahsi konutunda tutmak ve Adalet Bakanlığı’nın belgeleri geri alma çabalarını engellemekle suçlanıyor.

Davaya atanan ve Trump tarafından göreve getirilen Hakim Aileen Cannon davayı Temmuz ayında düşürdü. Sebep olarak da, Smith’in Adalet Bakanlığı tarafından davaya atanmasının uygunsuz olmasını savundu.

Smith bu kararı temyiz etti.

Ancak Rahmani, Trump’ın başkanlık görevine gelmesi beklenirken bu davanın da Kongre baskını davasıyla aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

Rahmani, “Adalet Bakanlığı, gizli belgeler davasının düşürülmesine yönelik Temyiz Mahkemesi’ndeki itirazından vazgeçecek” dedi.

Georgia seçim sonuçları

Öte yandan Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçimlerinin ardından seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla da suçlanıyor.

Davada birçok sorun ortaya çıktı. Bunlardan biri de Bölge Başsavcısı Fani Willis’i, davada çalışması için göreve getirdiği bir avukatla olan ilişkisi sebebiyle davadan çekmeye yönelik çabalardı.

Temyiz mahkemesi Willis’in davada çalışmasına izin verilip verilmeyeceğini değerlendiriyor.

Ancak Trump bir sonraki ABD başkanı olacağı için, davada daha da fazla sorun yaşanacak, hatta dava düşürülebilir.

Hukukçular davanın, Trump’ın başkanlık görevi süresince askıya alınmasını bekliyor.

Trump seçildiği takdirde yargılanıp yargılanamayacağı sorulduğunda Trump’ın avukatı Steve Sadow da bunu söyledi:

“Üstünlük koşulu ve ABD başkanı olarak görevleri kapsamında, başkanlık görevi sona erene kadar bu davanın gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum.”

Kaynak: BBC

Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump Başkan, Hukuki Sorunlarla Karşı Karşıya - Son Dakika

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