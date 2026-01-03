Trump, bu kez Meksika'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek - Son Dakika
Dünya

Trump, bu kez Meksika'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek

Trump, bu kez Meksika\'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek
03.01.2026 20:00  Güncelleme: 20:31
Trump, bu kez Meksika\'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek
Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump Trump, bir yandan da Meksika'yı ve Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u hedef aldı. Meksika'yı, Sheinbaum'un değil, "uyuşturucu kartellerinin" yönettiğini savunan Trump, kendisine defalarca kartelleri ortadan kaldırmalarını isteyip istemediğini sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını aktararak, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek" dedi.

Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump Trump, bu kez Meksika'yı ve Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u hedef aldı.

"BİR ŞEYLER YAPILMASI GEREKECEK"

Meksika'yı, Sheinbaum'un değil, "uyuşturucu kartellerinin" yönettiğini savunan Trump, kendisine defalarca kartelleri ortadan kaldırmalarını isteyip istemediğini sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını aktardı. Kanada'dan da çok sayıda uyuşturucunun ülkeye girdiğini savunan Trump, öte yandan bu maddelerin ülkeye çoğunlukla güney sınırından girdiğini belirterek, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek." diye konuştu.

Trump, bu kez Meksika'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum

"MADURO DESTEKÇİLERİNİN GELECEKLERİ KÖTÜ OLACAK"

Maduro destekçilerine yönelik de konuşan Trump, "Eğer ona sadık kalırlarsa, gelecekleri gerçekten kötü olacak." dedi. Öte yandan bu kişilerin çoğunluğunun fikrini değiştirdiğini ve Maduro'ya yönelik sadakatin "oldukça az" olduğunu savunan Trump, "Bugün bazı insanların sokaklarda ABD bayrakları sallayarak yürüdüklerini ve çok destekleyici olduklarını fark ettim." ifadesini kullandı.

Trump, bu kez Meksika'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Trump, bu kez Meksika'yı işaret etti: Bir şeyler yapılması gerekecek

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

