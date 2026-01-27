Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz - Son Dakika
Dünya

Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump\'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu\'dan: İran saldırırsa vururuz
27.01.2026 22:03  Güncelleme: 00:05
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararı verip vermeyeceği merakla beklenirken, Tahran'a bir tehdit de İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran saldırırsa vururuz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, " "İran saldırırsa vururuz." sözleriyle Tahran'ı tehdit etti.

İRAN VE ABD ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

İran'da ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri Orta Doğu'yu yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Trump İran'ı sık sık vurmakla tehdit ederken, Washington'un Tahran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği merakla beklenmeye başladı.

NETANYAHU: İRAN SALDIRIRSA VURURUZ

Bölgede tansiyon tavan yaparken İran'a bir tehdit de İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İran saldırırsa vururuz. İran büyük bir hata yapar ve İsrail'e saldırırsa İran'ın daha önce hiç görmediği bir güçle karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca Gazze Barış Planı ile ilgili, "Türk ya da Katar askerleri Gazze Şeridi'ne girmeyecek." dedi.

ABRAHAM LINCOLN ORTA DOĞU'DA

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurmuştu. CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapılmıştı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verilmişti. Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtilmişti.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapılmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

