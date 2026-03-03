Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika
Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Haberin Videosunu İzleyin
03.03.2026 15:40
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin sapık milyarder Epstein'ın Adalet Bakanlığı tarafından ifşa edilen dosyalarında binler kez geçtiği resmen açıklanırken, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından herkes aynı soruyu sormaya başladı. Trump'ın uygunsuz fotoğraflarını paylaşan çok sayıda kullanıcı "Kamuoyunun dikkatini bu dosyalardan uzaklaştırmak için mi savaş başlattı?" diye soruyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna açıkladığı Jeffrey Epstein dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın adının binlerce kez geçtiği ortaya çıktı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, yayımlanan belgelerde Trump'ın ismi çok sayıda kayıt, iletişim ve referans içinde yer alıyor. Ancak uzmanlar, bir ismin dosyalarda geçmesinin tek başına suçlama anlamına gelmediğini vurguluyor.

İSMİ 5 BİNDEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Adalet Bakanlığı'nın son belge grubunda Trump'ın adının 5 binden fazla kez geçtiği bildirildi. Belgelerde yer alan bazı atıfların haber kupürleri, üçüncü taraf yazışmalar ve bağlamsal referanslar olduğu ifade edilirken, içeriklerin hukuki niteliğine ilişkin tartışmalar sürüyor.

SAVAŞIN ZAMANLAMASI TARTIŞILIYOR

28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından sosyal medyada yeni bir tartışma baş gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, savaşın zamanlamasını Epstein dosyalarının yayımlanmasıyla ilişkilendirerek, "Kamuoyunun dikkatini bu belgelerden uzaklaştırmak için mi savaş başlatıldı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Bu iddialara ilişkin resmi bir kanıt ya da doğrulama bulunmazken, Beyaz Saray cephesinden de söz konusu yorumlara yönelik doğrudan bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, savaş kararlarının çok boyutlu jeopolitik dinamiklere dayandığını ve bu tür iddiaların somut verilerle desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması Amerikan siyasetinde yeni bir dalga yaratırken, savaşın gölgesinde yürüyen tartışmalar hem iç politikada hem de uluslararası arenada yakından takip ediliyor.

Adalet Bakanlığı, Donald Trump, 28 Şubat, Politika, Siyaset, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

