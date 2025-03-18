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Trump, Kennedy Belgelerini Açıkladı

Trump, Kennedy Belgelerini Açıkladı

ABD Başkanı Trump, Kennedy suikastına dair 80 bin sayfalık belgelerin halkla paylaşılacağını duyurdu.

18.03.2025 16:18
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ABD Başkanı Donald Trump, John F. Kennedy suikastına dair yaklaşık 80 bin sayfalık gizli belgenin bugün halkın erişimine açılacağını söyledi.

ABD'nin eski başkanı Kennedy 1963'te silahla vurularak öldürülmüştü.

Pazartesi günü ABD'deki Kennedy Merkezi'nde bir etkinlikte konuşan Trump, "İnsanlar on yıllardır bunu bekliyordu. Çok ilginç olacak." dedi ve ekledi:

"Seçim kampanyamda bunu yapacağımı söyledim ve ben sözümün eriyim."

Trump, belgelerin redakte edilmemiş halde paylaşılacağını düşündüğünü de belirtti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Trump'ın emriyle yapılan araştırmalar sırasında geçen ay yaklaşık 2 bin 400 yeni belge bulduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump Ocak ayında göreve başladıktan birkaç gün sonra bir başkanlık kararı imzalayarak John F. Kennedy, kardeşi Senatör Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. suikastlarına dair belgelerin kamuoyuna açıklanmasına karar vermişti.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e göre ABD Ulusal Arşivleri'nde John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 5 milyon belge bulunuyor.

Arşiv yönetimi Aralık 2022'de yaptığı açıklamada bunların yüzde 97'sinin halkın erişimine açık olduğunu duyurmuştu.

Geri kalan kısımda ise kısmen veya tamamen gizli tutulmaya devam edilen belgeler var.

ABD Başkanı Trump ilk döneminde de tüm belgelerin gizliliğini kaldırmaya karar vermiş fakat CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ve FBI yetkilileri Trump'ı bu karardan vazgeçmeye ikna etmişti.

Trump bu yıl imzaladığı başkanlık kararıyla, "devam eden gizliliğin kamu yararına olmadığını" belirtti.

Kennedy nasıl öldürülmüştü?

ABD'nin 35'inci Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

Silahlı saldırı sırasında Kennedy üstü açık bir arabada yolculuk ediyordu.

Başkan'ın önünde oturan Texas Valisi John Connally saldırıdan yaralı kurtuldu.

Aynı saat içinde, suikastın gerçekleştiği Dallas'ta polis memuru JD Tippit de öldürüldü.

Hemen ardından da şüpheli Lee Harvey Oswald tutuklandı.

12 saat içinde Oswald, Kennedy ve Tippit'i öldürmekle suçlandı.

24 Kasım'da Oswald, başka bir yere götürülmek üzere Dallas karakolunun alt katından çıkarıldığı sırada bir gece kulübü sahibi olan Jack Ruby tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Cinayet anı kameralarca kaydedildi.

Ruby, Oswald'ı öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı.

Kararı temyize götüren Ruby, yeniden yargılanma hakkını kazanamadan 1967 yılında kanserden öldü.

Suikast sonrasında ne olmuştu?

1964'te yapılan Warren Komisyonu soruşturması, John F. Kennedy'nin, geçmişte Sovyetler Birliği'nde yaşamış olan Lee Harvey Oswald tarafından öldürüldüğü ve Oswald'ın kendi başına hareket ettiği sonucuna ulaşmıştı.

Oswald veya Ruby'nin iç ya da dış herhangi bir komployla ilgileri olduğuna dair bir delil yoktu.

Suikastın ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise Oswald'la hiçbir zaman bağlantısının olmadığını ve onunla ilgili bilgileri hiçbir zaman Amerikalı müfettişlerden gizlemediğini açıkladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump, Kennedy Belgelerini Açıkladı - Son Dakika

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