Trump: NATO bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki? - Son Dakika
28.03.2026 12:21
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyonlarda NATO müttefiklerinin ABD'nin yanında yer almadığını belirterek, "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) zirvesinde İran gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Birçok Körfez ülkesinden üst düzey yetkilinin ve yatırımcının katıldığı toplantıda, bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye büyük destek verdiğini vurgulayan Trump, NATO müttefiklerinin tutumuna dikkat çekti. ABD'nin her yıl NATO'ya yüzlerce milyar dolarlık savunma katkısı sağladığını anımsatan Trump, büyük kriz anlarında ittifak ülkelerinin kendilerine yardım etmediğini ve bu durumdan gerekli dersleri çıkardıklarını kaydetti. İttifak ülkelerinin büyük bir yanlış içinde olduğunu ve ABD'nin yanında durmadığını belirten Trump, "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel rolüne ve son bir aylık süreçteki pozisyonuna da işaret eden Trump, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerin dostane bir tavır sergilediklerini aktardı. Süreç boyunca Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini belirten Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da harika bir liderlik gösterdiğini ifade etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a da teşekkürlerini ileten Trump, Körfez ülkelerinin İran meselesinde ABD'ye NATO müttefiklerinden çok daha fazla katkı sunduğunu bildirdi.

İran yönetiminin üst düzey isimlerinin büyük bir kısmını etkisiz hale getirdiklerini öne süren Trump, ülkede fiili olarak bir rejim değişikliği yaşandığını ve şu an liderin kim olduğunun dahi belirsiz olduğunu kaydetti. Konuşması sırasında Hürmüz Boğazı yerine kendi adını kullanan ve hemen ardından sözlerini düzelten Trump, basının bunu bir hata olarak yansıtacağını ancak kendisinin hata yapmadığını belirterek durumu espriyle geçiştirdi.

Venezuela'daki hamlelerinin 45 dakika sürdüğünü anımsatan Trump, İran'ın çok daha zorlu ve büyük bir coğrafya olduğunu dile getirdi. Belirlenen 3 bin 554 hedefin daha bulunduğunu ve bu sürecin hızlıca tamamlanacağını belirten Trump, İran'a yönelik adımlarını Kongre onayına ihtiyaç duymamak adına savaş yerine askeri operasyon şeklinde tanımladığını açıkça ifade etti. Açıklamalarının son bölümünde hedeflerindeki bir sonraki ülkenin Küba olabileceğine dair mesajlar da veren Trump, bu yönde muhtemel bir askeri müdahalenin sinyalini paylaştı.

Kaynak: DHA

