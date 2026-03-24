Trump\'tan İran Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, "İstediğimiz her şeyi biz kontrol edeceğiz. Biz bu savaşı kazandık" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve İç Güvenlik Bakanlığı görevi için Senato'dan onay alan Markwayne Mullin'in yemin töreninde İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İranlılarla müzakereler yürüttüklerini belirten Trump, ABD tarafında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın görüşmelerde bulunduğunu aktardı. Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldı. Önceden ne olacağını söylemek istemem ama İranlılar nükleer silaha asla sahip olmayacaklarını kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne süren Trump, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz. Gerçekte bir rejim değişikliği yaşıyoruz. Bu rejim değişikliği çünkü şu anki liderleri, tüm bu sorunları yaratan başlangıçtaki liderlerden çok farklı. Sanırım şunu söyleyebiliriz ki, bu bir rejim değişikliği" diye konuştu.

Trump, İranlıların kendilerine bir hediye gönderdiğini dile getirerek, "Dün gerçekten harika bir şey yaptılar. Bize bir hediye gönderdiler. Hediye bugün elimize ulaştı, çok büyük ve kıymetli bir hediyeydi. Hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, daha sonra hediyenin 'petrol ve doğal gazla ilgili bir şey' olduğunu ve nükleer ile ilgili olmadığını kaydetti.

'NATO ÜLKELERİNDEN YETERİNCE DESTEK GÖRMEDİK'

NATO ülkelerinden yeterli destek görmediğini vurgulayan Trump, Körfez'deki müttefiklerinin iyi iş çıkardıklarını söyledi.

Trump, askeri olarak İran'a büyük zarar verdiklerini ve bölgede istedikleri şeyi yapabileceklerini iddia ederek, "İstediğimiz her şeyi biz kontrol edeceğiz. Biz bu savaşı kazandık, sanırım bunu sona erdireceğiz" dedi.

İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini 100 füze ile hedef aldığını ve hepsinin düşürüldüğünü bildiren Trump, "Onların deyimiyle savaştayız. Onlar buna savaş diyor, ben ise çok başarılı bir askeri operasyon diyorum" ifadelerini kullandı.