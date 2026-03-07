Trump'tan Küba'ya Değişim Mesajı - Son Dakika
BBC

Trump'tan Küba'ya Değişim Mesajı

Trump\'tan Küba\'ya Değişim Mesajı
07.03.2026 21:37
Trump, Küba'nın değişiminin yakın olduğunu belirtti, halk ise elektrik kesintileriyle zorluk yaşıyor.

Küba'nın ülke çapındaki 24 saatlik elektrik kesintisiyle felç olmasından bir gün sonra, ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın sırada olduğunu olduğunu ima etti ve adada değişimin "sadece zaman meselesi" olduğunu söyledi.

Perşembe günü, Inter Miami futbol takımının yıldızları Lionel Messi, Luis Suarez ve diğer oyuncuların önünde duran Trump, takımın sahibi Kübalı iş adamı Jorge Mas'a, yakında "Küba'da olup bitenleri kutlayacaklarını" söyledi. Ayrıca, Kübalı yetkililerin "bir anlaşma yapmak istediklerini" belirtti ve "Bunu o kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" diye de ekledi.

Mas da "Harika bir gün olacak" diye yanıt verdi.

Trump Cuma günü CNN televizyonuna verdiği bir röportajda da "Küba çok yakında düşecek" dedi.

Başkan, Küba yönetiminin bir anlaşma üzerinde müzakere ettiğini söyledi ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kast ederek "Marco'yu oraya göndereceğim ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

Trump "Şu anki odak noktamız İran ama bolca zamanımız var. Küba 50 yıl sonra hazır" diye de ekledi.

Kesin tavkim net olmasa da, Trump'ın son açıklamalarından anlaşılan, kendisi ve yönetimi, bölgedeki planlarının önemli bir parçası olarak Küba üzerindeki baskıyı sürdürmeyi amaçlıyor.

Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı için "Oraya göndereceğim" demesi muhtemel bir yüz yüze görüşme için bir seyahate işaret ediyor olabilir.

Bu ilk bakışta pek olası görünmese de, 3 Ocak'ta Venezuela'da Nicolas Maduro'nun iktidardan zorla uzaklaştırılmasıyla başlayan süreçle birlikte, bu yıl Amerika kıtasında beklenmedik olaylarla dolu başladı.

ABD'nin Venezuela'daki askeri harekatının ardından, en yakın bölgesel müttefiki olan Küba başlıca ham petrol kaynağını kaybetti.

Trump yönetiminin baskısı altında, Küba'nın diğer enerji ortaklarından hiçbiri, özellikle de Meksika, Venezuela'nın yokluğunda oluşan petrol açığını kapatmak için harekete geçemedi.

Ada genelinde yakıt krizinin etkileri giderek daha belirgin hale geliyor.

Çöp kamyonlarının sadece küçük bir kısmının çalışması nedeniyle, sokaklarda çöp yığınları birikmiş durumda. Yaygın bir halk sağlığı krizi korkusuyla, bazı Kübalılar geceleri çöp yığınlarını yakmaya başladı ve sokaklar keskin bir dumanla doldu.

Başkent Havana'nın varlıklı bölgelerinde bile insanlar elektrik kesintileri yüzünden odun ateşiyle yemek pişiriyor.

Yakıt sıkıntısı sadece otomobillerin değil, jeneratörlerin de çalışmasını zorlaştırıyor.

Ada sakinlerinin çok azında ülkenin Sovyet döneminden kalma, çökmekte olan elektrik şebekesinden başka bir seçenek bulunuyor. Adanın termik santralleri, daha fazla ham petrol olmadan iç tüketim için yeterli elektrik üretemiyor.

Bu ortamda, Trump ve Rubio, defalarca Küba'yı olabildiğince sıkıştırmaktan vazgeçmenin zamanı olmadığını dile getirdiler.

Bu tür bir baskı, Küba'yı müzakere masasında daha zayıf bir konuma düşürme stratejisi olabilir.

Karşıtları ise bu politikadan en çok etkilenenlerin lider kadrosu değil, sıradan Kübalılar olduğunu söylüyor ve stratejinin bir tür iç ayaklanmayı kışkırtmak için tasarlanıp tasarlanmadığını sorguluyor.

Küba hükümeti ise Trump yönetimi ile gerçekleştiği söylenen görüşmeleri henüz doğrulamadı.

Havana'daki irtibat noktasının, Küba'nın yaşlı devrimci lideri Raúl Castro'nun torunu Raúl Guillermo Rodríguez Castro olduğu bildirildi.

Küba halkının yaşadığı sıkıntıyı göz önüne alan hükümet ülkenin özel sektörün işletmelerine ihtiyaç duydukları yakıtı ithal izin vermek için adımlar attı.

Ancak Kübalılar, bunun krize önemli bir katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda kuşkulu. Çünkü bu ithalat, adanın işleyişi için ihtiyaç duyduğu şeylerin sadece küçük bir bölümünü karşılayabiliyor.

Bu arada, adanın başlıca gelir kapısı olan turizm de etkilendi. Uçaklar Havana'da yakıt ikmali yapamıyor. Air France, zorluklar nedeniyle Küba'ya uçuşlarını askıya alan son uluslararası havayolu şirketi oldu.

Küba'da hava serin kalmaya devam etse de, insanlar en azından elektrik kesintisi olmadan uyuyabiliyorlar.

Ancak birçok kişi, adanın bunaltıcı yaz sıcaklarında klima veya vantilatör olmadan nasıl yaşayacakları konusunda endişeli.

Kaynak: BBC

Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Çevre, Küba, Son Dakika

