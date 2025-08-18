Trump'tan Merz'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan Merz'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan Merz\'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun
18.08.2025 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan Merz\'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği liderlerinin katılımıyla Rusya-Ukrayna Savaşı ve olası barış sürecinin ele alındığı Beyaz Saray'daki zirvede renkli anlar da yaşandı. Trump'ın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ten rengine atıfta bulunarak, "Bu bronzlukla harika görünüyorsun. Ben de böyle bronzlaşmak istiyorum" demesi, kahkahalara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirve sona erdi. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve olası barış süreci ele alındı.

Trump'tan Merz'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun

TRUMP'TAN MERZ'E ESPRİLİ SATAŞMA

Zirvede diplomatik gündemin yanı sıra renkli anlar da yaşandı. Bu anlardan biri, Trump'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik esprili sataşması oldu. Trump, Merz'in ten rengine atıfta bulunarak, "Bu bronzlukla harika görünüyorsun. Ben de böyle bronzlaşmak istiyorum." dedi.

Trump'tan Merz'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun

KAHKAHALARLA KARŞILANDI

Trump'ın bu çıkışı, Merz'in yanı sıra diğer liderler tarafından da kahkahalarla karşılandı.

Avrupa Birliği, barış süreci, Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Ukrayna, Almanya, Rusya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Merz'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 23:58:03. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Merz'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.