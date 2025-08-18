ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirve sona erdi. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve olası barış süreci ele alındı.
Zirvede diplomatik gündemin yanı sıra renkli anlar da yaşandı. Bu anlardan biri, Trump'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik esprili sataşması oldu. Trump, Merz'in ten rengine atıfta bulunarak, "Bu bronzlukla harika görünüyorsun. Ben de böyle bronzlaşmak istiyorum." dedi.
Trump'ın bu çıkışı, Merz'in yanı sıra diğer liderler tarafından da kahkahalarla karşılandı.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan Merz'e esprili sataşma: Bu bronzlukla harika görünüyorsun - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?