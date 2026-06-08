Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Kuruluyor - Son Dakika
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Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Kuruluyor

Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Kuruluyor
08.06.2026 15:39
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Erol Özvar, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın kurulmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Eğitim Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın kurum ve ilkeleriyle tesis edilmesi, aktif bir şekilde işlemesi hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Eğitim Bakanları Toplantısı'nda Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı oluşturulması başta olmak üzere, küresel dünyada yükseköğretim alanında müşterek meseleler ele alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2025 tarihinde Gebele'de düzenlenen TDT 12'nci Zirvesi'nde kabul edilen bildiride yer alan 'Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı' kurulmasına dair sürecin ilerlemekte olduğunu belirterek, "Devlet başkanlarımızın mutabık olduğu üzere, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın kurum ve ilkeleriyle tesis edilmesi, aktif bir şekilde işlemesi hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kulandı.

Özvar, bu yöndeki çalışmaların süratle başlatılmasının ve bir sonraki zirve toplantısında devlet başkanlarına çalışmaların aşamaları hakkında bilgi verilmesinin önemine işaret ederek, "Bu konuda ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak Şuşa'da düzenlenen 8'nci Eğitim Bakanları Toplantısında 'Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Veri Bankası kurulması', 'Diplomaların Tanınması ve Denkliğinden Sorumlu bir ajans kurulması', 'Türk Devletleri Teşkilatı Yükseköğretim Vakfı kurulması' ve 'Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Kalite Güvence Ajansı kurulması' olmak üzere dört öneride bulunduklarını hatırlatan Özvar, bu önerilerle teşkilata üye ülkelerin yükseköğretim sistemleri arasında daha güçlü bir uyum sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

TDT üye ülkeleri liderlerinin Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı oluşturulmasına destek verdiğini kaydeden Özvar, "Destekleriniz ve iş birliğimiz sayesinde, Gebele Zirvesi'nde liderlerimiz tarafından Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı oluşturulması vizyonuna destek verilmesi mümkün olmuştur" açıklamasında bulundu.

Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nun önerilerinin Türk Üniversiteler Birliği (TURKUNIB) tarafından da detaylıca ele alındığını ve üye ülkelerin milli mevzuatları dikkate alınarak teknik toplantılar yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI FONU'NA DESTEK

TURKUNIB'in Orhun Değişim Programı için özel bir fon kurulması önerisini desteklediklerini aktaran Özvar, bu yapının daha önce önerdikleri Türk Devletleri Teşkilatı Yükseköğretim Vakfı ile benzer amaçlara hizmet edeceğini söyledi.

Fon sayesinde öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin teşvik edilebileceğini dile getiren Özvar, kalkınma ortakları ve özel sektör katkılarının nasıl yönetileceğine ilişkin ortak bir çerçevenin üye ülkeler tarafından müzakere edilmesi gerektiğini bildirdi. Özvar ayrıca TURKUNIB bünyesinde daimi bir sekretarya kurulması önerisini de desteklediklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN ORTAK ÜNİVERSİTE PROJELERİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin TDT ülkeleriyle yükseköğretim alanındaki iş birliğine büyük önem verdiğini vurgulayan Özvar, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü dile getirdi.

2024 yılında kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin akademik çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Özvar, Kazakistan ile yürütülen iş birliği kapsamında Gazi Üniversitesinin Güney Kazakistan'da şube açma kararı aldığını kaydetti.

Özvar, Türkiye ve Özbekistan iş birliğiyle Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nde Türkiye'den dört üniversitenin eğitim programları yürüttüğünü, ayrıca TDT üyesi her ülke için kontenjan ayrıldığını ifade etti.

Türk Dünyası'nda yükseköğretim alanındaki iş birliğinin yalnızca üniversiteler arası ilişkilerle sınırlı olmadığını aktaran Özvar, Türk Akademisi ile imzalanan mutabakat zaptının bilimsel ve akademik bütünleşme açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Özvar, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın oluşturulmasının ortak insan kaynağına, bilimsel rekabet gücüne ve gelecek nesillere yapılmış önemli bir yatırım olacağını sözlerine ekledi.

TDT üyelerinin eğitim alanındaki iş birliğinin önemine değinen Özvar, toplantıda bu konuda somut ve kıymetli adımlar atılacağına inandığını bildirdi. Özvar, Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı'na nazik ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Kazakistan, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Kuruluyor - Son Dakika

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