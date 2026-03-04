Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü - Son Dakika
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da düşürülen füzeden ilk görüntü
04.03.2026 15:04
İran'dan ateşlenip Türk hava sahasında düşürülen füzenin ilk görüntülerine ulaşıldı. Balistik füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, mühimmat parçasının Hatay ili Dörtyol ilçesinde düştüğünü olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmadığını da aktardı.

SABAH SAATLERİNDE DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine havadan cisim düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler çevrede önlem alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cismin balistik mühimmat parçası olduğu ortaya çıktı.

FÜZEDEN İLK GÖRÜNTÜ

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

    Yorumlar (3)

  • 14531453 14531453:
    savaş sebebi olabilirdi 0 0 Yanıtla
  • Davut Kochan Davut Kochan:
    demek ki Türkiye o bölgede uyanık uyumuyor düşürenlerden Allah razı olsun tebrik ederim 0 0 Yanıtla
  • omerfarukhonca omerfarukhonca:
    Girmesekde girdi derler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
