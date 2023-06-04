Türk Komandolar 24 yıl aradan sonra Kosova'ya geldi

NATO'nun isteği üzerine Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında Kosova'ya gönderilen Türk komandolar, Kosova'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 450 komando ve 20 sivil personelin ilk etabı bugün Kosova'nın güney bölgesinde yer alan, Türk askerinin konuşlu olduğu Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'na yerleşti. Türkiye'den gelen komando birliği en kısa sürede Kosova'nın kuzey bölgesinde bulunan ve Sırp çoğunluğun yaşadığı Kuzey Mitroviça'ya gidecek.

"KOMANDO TABURU KOSOVA'YA İNTİKALE BAŞLADI"

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı."

"İHTİYAT BİRLİĞİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ"

Kosova'nın kuzeyindeki olayların ardından Bakanlık, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine bir komando taburu Kosova'ya gönderdiğini açıklamış ve "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/ Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Kosova'ya gönderilen 2'inci kafile ise yarın gelecek.

KOSOVA'DA NELER OLUYOR?

Olaylar Sırpların çoğunlukta olduğu kuzey kesimde yaşanıyor. Kasım 2022'de idari personel, hakimler ve polis memurları da dahil olmak üzere bölgedeki Sırp yetkililerin toplu istifasının ardından, Sırplar, bölgede geçen ay yapılan yerel seçimleri boykot etti. Boykot üzerine katılım düşük olmasına rağmen seçilen etnik Arnavut belediye başkanları geçtiğimiz cuma günü Kosova çevik kuvvet polisinin desteğiyle makamlarına yerleşmek istedi. Ancak seçim sonuçlarını kabul etmeyen Sırplar yeni belediye başkanlarının binaya girmelerini engellemeye çalıştı. Çıkan gerginlik üzerine polis Sırpları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bunun üzerine NATO bölgeye ilave asker gönderdi. Pazartesi günü Sırplarla NATO barış gücü askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 50'den fazla Sırp ile 30 NATO askeri yaralandı.

ANLAŞMAZLIK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Nüfusun çoğunluğunu etnik Arnavutların oluşturduğu Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor ve resmi olarak kontrolü altında olmamasına karşın hala kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Kosova'nın bağımsızlığını aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu 100 kadar ülke tanıdı. Rusya ve Çin ise Sırbistan'ın yanında yer alarak bağımsızlığı tanımayı reddetti. Bağımsızlık çıkmazı gerilimi giderek arttırdı ve 1990'lardaki kanlı savaşların sonrasında Balkanların tam istikrara kavuşmasının önünde engel oluşturdu.

ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZMEK İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Taraflar arasında ortak zemin bulmak için sürekli uluslararası platformda çaba gösteriliyor, ancak bugüne kadar kapsamlı bir anlaşmaya varılamadı. Avrupa Birliği yetkilileri ilişkilerin normalleştirilmesi için müzakerelere aracılık etti. Bu müzakereler sırasında birçok anlaşmaya varıldı. Üke içinde serbest dolaşım hakkı gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildi, ancak diğer alanlarda anlaşmaların hükümleri nadir olarak uygulamaya geçti. Kosova aralık ayında Avrupa Birliği üyeliği için resmen başvuruda bulundu. Sırbistan da aday ülke olarak AB'ye katılım müzakereleri yürütüyor.