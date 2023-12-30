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Türk kulüpleri Süper Kupa finali için sahaya çıkmayı reddetti - Son Dakika
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Türk kulüpleri Süper Kupa finali için sahaya çıkmayı reddetti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu gelişme, uluslararası basında büyük yankı uyandırdı ve Türk kulüplerinin maça çıkmama kararı haberlere konu oldu.

Türk kulüpleri Süper Kupa finali için sahaya çıkmayı reddetti
30.12.2023 - 10:47,
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan Süper Kupa karşılaşması dış basında büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig 2022-23 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesi TFF'nin ve kulüplerin ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa'nın önde gelen spor gazete ve internet siteleri Süper Kupa'yı şu ifadelerle sayfalarına taşıdı:

BBC (İngiltere): "Türkiye Süper Kupası finali 'tişört tartışması' nedeniyle ertelendi"

Guardian (İngiltere):  'Tişört kavgası' Suudi Arabistan merkezli Türkiye Süper Kupası finalinin ertelenmesine neden oldu

BILD (Almanya): "Türkiye derbisinde büyük tartışma"

KICKER (Almanya): "Cumhuriyetin 100'üncü yılında kargaşa: Riyad'da Türkiye Süper Kupası iptal edildi"

AS (İspanya): "Süper Kupa maçı, Suudi hükümetiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelendi"

ESPN (İspanya): "Süper Kupa finali başlama vuruşundan önce iptal edildi"

Mundo Deportivo (İspanya): "Türk futbolunda yeni karışıklık: Galatasaray ve Fenerbahçe, Riyad'daki Süper Kupa karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala oynamayı reddetti"

Record (Portekiz): "Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi hükümetiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Süper Kupa maçına çıkmayı reddetti"

Lequipe (Fransa): "Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı iptal edildi"

La Gazetta Dello Sport (İtalya): "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi"

Tuttosport (İtalya): "Galatasaray ve Fenerbahçe oynamak istemiyor: Süper Kupa maçı iptal oldu"

Voetbal International (Hollanda): "Türk kulüpleri Süper Kupa finali için sahaya çıkmayı reddetti"

Kaynak: DHA
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Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Riyad, Futbol, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

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