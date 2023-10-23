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Türkiye, Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Gönderdi - Son Dakika

Türkiye, Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Gönderdi

Son Güncelleme: 23.10.2023 13:21

Türkiye, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye büyük bölümü sağlık malzemelerinden oluşan 4 uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi. Yardım paketleri arasında tıbbi cihazlar, ilaçlar, jeneratörler ve bebekler için kuvöz ve mama gibi malzemeler yer alıyor. Yardım malzemeleri Ankara'dan 4 uçakla Mısır'a gönderildi ve kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

TÜRKİYE, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye büyük bölümü sağlık malzemelerinden oluşan 4 uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım paketleri arasında tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörlerin yanı sıra bebekler için kuvöz, mama gibi malzemelerin yer aldığını bildirdi.

Çoğunluğu sağlık malzemelerinden oluşan 4 uçak dolusu yardım, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ankara'dan 4 uçakla gönderildi. Yardım malzemelerinin yüklendiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 4 uçak, sabah saatlerinden itibaren art arda havalanarak Mısır'a hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri uçaklara yüklenirken ve uçaklar havalanırken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze için havalanan uçaklarda tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, ilaç ve jeneratörlerin bulunduğunu belirtti. Koca, "Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları, yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor. Uçaklarda bunlarla beraber Gazze'li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor. Hasta ve yaralıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında" ifadelerini kullandı.

'KARA YOLU İLE GAZZE'YE GÖNDERİLECEK'

Jeneratörün Gazze'nin en önemli ihtiyaçları arasında olduğunu vurgulayan Koca, "Bunun için, bir kısmı mobil, bir kısmı da büyük olmak üzere yardımlarımıza jeneratörleri de dahil ettik. Gazze'ye yardım amacıyla planlanan 4 uçak dolusu sağlık desteği, kara yolu ile Mısır'dan Gazze'ye gönderilecek. Milletimiz adına bu sorumluluğu yerine getirmekten mutluyuz. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor. Devamı var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye, Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Gazze'ye Sağlık Malzemeleri Gönderdi - Son Dakika
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