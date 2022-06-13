Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı - Son Dakika
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Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı

13.06.2022 15:09

Emekli Yunan komutan Yanis Egolfopulos'un yaptığı, "Larisa'dan üç füze atsak İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz" şeklindeki provokatif açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi. Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak, "Cesareti varsa yapsaydı. Boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok" yorumunda bulundu.

Ege Denizi'nde 1996 yılında yaşanan "Kardak krizi" travmasını atlatamayan emekli koramiral Yanis Egolfopulos, Yunan savaş uçaklarının İstanbul'u bombalayabileceğini söyledi. Kardak krizi döneminde Ege'deki "Adrias" savaş gemisinin komutanı olan Egolfopulos, Yunan "Mega" televizyonunda katıldığı programda, "Rafale uçakları Larisa'dan üç Scalp füzesi atsa İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vurur. Sonra Türklere 'hadi gelin, konuşalım' deriz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan 'Köprüleri vururuz' tehdidinde bulunan emekli Yunan komutana tepki: Cesaretin varsa yapsaydın
Provokatif söylemlerde bulunan emekli Yunan komutan Yanis Egolfopulos.

"ÇOK PARA HARCADIK ÜSTÜNLÜK BİZDE"

Sözlerini daha da ileri götürerek Türk ordusunun "çok zayıfladığını" savunan emekli asker, bir sıcak çatışma yaşanması halinde Türk SİHA'larının "ekmek kırıntısı" gibi kalacağını savundu. Provokatif söylemlerini daha sonra çıktığı "Open TV" yayınında da sürdüren Yanis Egolfopulos, "Yunanistan ordusu için 2019'dan beri büyük paralar harcandı. Şu an silah üstünlüğü bizde. Türklerden korkmuyoruz. Keşke ilk adımı atsalar" dedi. Emekli koramiral, 1996 Kardak krizi sırasında dönenim hükümeti "vur" emri verseydi, Türkiye'nin bugün Yunanistan'ı tehdit edemeyeceğini de söyledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN EMEKLİ KOMUTANA TEPKİ

Emekli Yunan komutanın provokatif sözlerine bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile katıldığı ortak basın toplantısında yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cesareti varsa yapsaydı. Boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok" yorumunda bulundu.

Çavuşoğlu'ndan 'Köprüleri vururuz' tehdidinde bulunan emekli Yunan komutana tepki: Cesaretin varsa yapsaydın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

"F-16'LAR İÇİN LOBİ YAPILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Yunanistan'ın son günlerde yaptığı hamlelere de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16'lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil" ifadesini kullandı.

"YUNANİSTAN SÖYLEDİKLERİNİN TAM TERSİNİ YAPIYOR"

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Strateji belirleseler ne olacak, tatbikat yapsalar ne olacak? Dendias'ın Ankara'daki toplantı öncesi 'olumsuz bir şey' demeyeceğim deyip olumsuz basın konuşması yapması gibi, Cumhurbaşkanımıza 'aramıza 3. tarafları sokmayalım' deyip davet göndermemesi. Çok umurumuzda değil ama… Bunları demelerine rağmen aradan kısa süre geçmesine rağmen tam tersi davranışlarda bulunmaları kabul edilemez."

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Son Dakika Dünya Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! 'Köprüleri vururuz' tehdidine Çavuşoğlu'ndan 'Cesareti varsa yapsaydı' çıkışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı - Son Dakika
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