Yunanistan'da savaş çığırtkanlığı sürüyor! Türkiye'ye karşı satın alınacak silahları yazdılar

Türkiye- Yunanistan krizi her geçen gün derinleşirken Yunan medyasından dikkat çekici bir haber geldi. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Ta Nea, Atina yönetiminin Türkiye'ye karşı satın alabileceği savaş uçakları, savaş gemileri ve diğer savunma sanayi araçlarını derledi.

2021 YILINI YENİ SAVAŞ ARAÇLARI ALMAYA HARCADILAR

İki ülke arasındaki gerilimin her iki ülkede de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlere kadar devam etmesi beklenirken Yunanistan'ın 2021'de çok sayıda savunma sanayi ekipmanı anlaşması yaptığı ve diplomasi hamlelerinde de bulunduğuna dikkat çekildi. Yunanistan'ın özellikle 2020'de Doğu Akdeniz'de meydana gelen gerilim sonrasında 2021 yılını yeni savaş araçları almaya harcadığına da vurgu yapıldı.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPTILAR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığın geliştiğine dikkat çekilirken 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi. Yunanistan'ın Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı aldığı hatırlatılırken bu satın almanın devam etmesinin beklendiği de belirtildi.

MEKO TİPİ FIRKATEYNLERİN ALINMASI GÜNDEMDE

Yunan medyasına konuşan askeri kaynaklar Ankara'nın bu durumdan rahatsız olduğunu ve Paris'in Yunanistan'a silah ve mühimmat ile birlikte gelişmiş teknoloji vermesinden memnun olmadığını da öne sürdü. Haberde Miçotakis'in Avrupalı ülkelerle işbirliğinde ısrarcı olduğu da aktarılırken Alman yapımı zırhlı Marder araçların yanı sıra Alman- Hollanda yapımı MEKO tipi fırkateynlerin de satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi. Yunanistan'ın donanmaya büyük önem verdiği de belirtilirken yeni korvet tipi savaş gemisi satın alınmasının da gündemde olduğu aktarıldı.

İSRAİL'DEN DAHA FAZLA İHA VE SİHA ALMAK İSTİYORLAR

Yunanistan'ın son dönemde İsrail ile de stratejik ortaklığını artırdığı belirtilirken Spike NLOS tanksavar füze sisteminin satın alınmasına onay çıktığı ve İsrail yapımı iki adet Heron insansız hava aracının da satın alınması için anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın genişleyebileceği de duyuruldu. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Atina'nın ayrıca İsrail'den daha fazla İHA ve SİHA-savar satın almak için İsrail'le iletişimde olduğu da aktarıldı.

"YUNANİSTAN-ABD İLİŞKİLERİ ESKİSİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Ta Nea'daki haberde, "Atina yüzünü silahlar için Avrupa'ya dönse de Yunanistan-ABD ilişkileri eskisinden çok daha güçlü. Bu hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer ve ABD'liler tarafından da dile getiriliyor. Atina'nın en popüler talebi F-35 satın almak" denildi. F-35'lerin yanı sıra 83 adet F-16'nın yenilenmesinin de gündemde olduğu aktarıldı.