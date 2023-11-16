Türkiye'nin Eurofighter Typhoon almasına taş koyan Almanya'ya Haluk Bayraktar'dan anlamlı tepki

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Almanya'nın, Türkiye'nin İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almasına engel olmasıyla ilgili konuştu. Bayraktar, "Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." dedi.
Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter Typhoon almasına sıcak bakmamasıyla ilgili Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken yorum geldi. Bayraktar, Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter almak istemesine engel olmasının, ülkenin savunma ekosisteminin hızla gelişmesinin önünü açacağını kaydetti.
Haluk Bayraktar şunları söyledi: "Teknolojik ilerlemenin hızı insanlı jet uçaklarını uçurmanın giderek daha riskli hale geleceğini gösteriyor. Yakın gelecekte muharebe sahasındaki platformlar büyük oranda insansız sistemlere dönüşecek.
Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak.
Yenilikçi teknolojileri geliştiren bir ülke olmamız gelecekte çok daha güçlü bir bir noktaya ulaşmamıza olanak verecek. Bu nedenle projesini tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz Bayraktar KIZILELMA'nın dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.
İki adet Eurojet (Yurojet) EJ200 motoruna sahiptir. Tek ve çift pilotlu versiyonları vardır. Yapabildiği en yüksek hız 2.390 km/s'dir.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin Eurofighter Typhoon almasına taş koyan Almanya'ya Haluk Bayraktar'dan anlamlı tepki - Son Dakika