Türkiye'nin Eurofighter Typhoon almasına taş koyan Almanya'ya Haluk Bayraktar'dan anlamlı tepki

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Almanya'nın, Türkiye'nin İngiltere ve İspanya'dan Avrupa Birliği yapımı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almasına engel olmasıyla ilgili konuştu. Bayraktar, "Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ALMAK İSTİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz." dedi.

HALUK BAYRAKTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter Typhoon almasına sıcak bakmamasıyla ilgili Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken yorum geldi. Bayraktar, Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter almak istemesine engel olmasının, ülkenin savunma ekosisteminin hızla gelişmesinin önünü açacağını kaydetti.

"MUHAREBE SAHASINDAKİ PLATFORMLAR İNSANSIZ SİSTEMLERE DÖNÜŞECEK"

Haluk Bayraktar şunları söyledi: "Teknolojik ilerlemenin hızı insanlı jet uçaklarını uçurmanın giderek daha riskli hale geleceğini gösteriyor. Yakın gelecekte muharebe sahasındaki platformlar büyük oranda insansız sistemlere dönüşecek.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar

"ÜLKEMİZDEKİ SAVUNMA EKOSİSTEMİNİN HIZLA GELİŞMESİ İÇİN AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR NOKTAYA ULAŞMAMIZA OLANAK VERECEK"

Yenilikçi teknolojileri geliştiren bir ülke olmamız gelecekte çok daha güçlü bir bir noktaya ulaşmamıza olanak verecek. Bu nedenle projesini tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz Bayraktar KIZILELMA'nın dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI

Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.

EUROFIGHTER TYPHOON'UN ÖZELLİKLERİ

İki adet Eurojet (Yurojet) EJ200 motoruna sahiptir. Tek ve çift pilotlu versiyonları vardır. Yapabildiği en yüksek hız 2.390 km/s'dir.