Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek - Son Dakika
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Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

Türkiye\'nin son hamlesi İsrail\'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
22.07.2025 12:24
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Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 5.6 milyar dolarlık anlaşmaya hazırlanıyor. Almanya'nın tutum değiştirmesiyle süreç hız kazanırken, anlaşmanın IDEF Fuarı'nda duyurulması bekleniyor. Bölgede dengeleri değiştirmesi beklenen İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı.

Türkiye, savunma sanayiinde bir eşiği daha aşmaya hazırlanıyor. Almanya ve Birleşik Krallık'ın tutum değiştirmesiyle birlikte Ankara ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üreticileri arasında yaklaşık 5.6 milyar dolarlık dev bir anlaşmanın imzalanmak üzere olduğu bildirildi. Wall Street Journal'ın (WSJ) duyurduğu gelişme, İsrail basını başta olmak üzere dünya medyasında geniş yankı buldu. Tel Aviv basını gelişmeyi "Bölgede dengeler değişecek" diye aktardı.

ALMANYA YEŞİL IŞIK YAKTI

Eurofighter Typhoon, İngiltere merkezli BAE Systems, Almanya-İspanya-Fransa ortaklığındaki Airbus ve İtalyan Leonardo firmaları tarafından üretiliyor. Satışlar dört ülkenin ortak onayına tabi tutulurken, en büyük engel Almanya'nın önceki çekimser tavrıydı. Ancak Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki yeni Berlin yönetimi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşme sonrası olumlu sinyaller verdi. Merz, "Henüz nihai karar verilmiş değil ama iyi bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz" ifadeleriyle satışa açık kapı bıraktı.

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

ANLAŞMA IDEF'TE DUYURULABİLİR

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre, Türkiye'nin Eurofighter siparişi kısa süre içinde kamuoyuna açıklanabilir. Açıklamanın İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

BÖLGEDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre Türkiye'nin bu adımı, yalnızca kendi hava gücünü modernize etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki dengeleri de ciddi biçimde etkileyecek. İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin bu hamlesinin ardından "Yunanistan'ın bölgesel hava üstünlüğü planları çöktü" yorumunu yaparken, Kanal 14 ise siparişin Eurofighter üretim hattında yoğunluğa neden olabileceğini ve üretimin yılda 30 adede çıkarılabileceğini yazdı.

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

TÜRKİYE HAVA GÜCÜNÜN YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Türkiye, hem F-16 filosunu modernize etmek, hem de milli muharip uçağı KAAN üzerinde çalışmalarını sürdürürken; Eurofighter Typhoon anlaşması bu stratejik dönüşümde kritik bir rol oynayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce "F-35'ten vazgeçmiş değiliz" diyerek Washington'a açık mesaj vermişti. Ayrıca Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli balistik füze geliştirme sürecinin de hızlandığı kamuoyuna açıklanmıştı.

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE ORTAKLIK KAPISI

Ankara'nın hedefi yalnızca uçak alımı değil; teknoloji transferi, ortak bakım altyapıları ve sertifikasyon sistemleriyle Avrupa ile entegre bir savunma iş birliği modeli kurmak. Uzmanlar, bu adımın Türkiye'nin NATO içindeki konumunu güçlendireceğini belirtiyor.

EUROFIGHTER TYPHOON NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoon, çok rollü kullanım için tasarlandı. Hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans sunan uçak, çevikliği, elektronik savaş sistemleri ve yüksek hız kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Teknik Özellikleri:

  • Uzunluk: 15.96 m
  • Mürettebat: 1 veya 2 kişi
  • Boş Ağırlık: 11.000 kg
  • Yüklü Ağırlık: 16.000 kg
  • Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan
  • Maksimum Hız: 2.495 km/s (yüksek irtifada)
  • Menzil: 2.900 km
  • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg

Türkiye, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek - Son Dakika

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