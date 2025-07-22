Türkiye\'nin son hamlesi İsrail\'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

Türkiye, savunma sanayiinde bir eşiği daha aşmaya hazırlanıyor. Almanya ve Birleşik Krallık'ın tutum değiştirmesiyle birlikte Ankara ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üreticileri arasında yaklaşık 5.6 milyar dolarlık dev bir anlaşmanın imzalanmak üzere olduğu bildirildi. Wall Street Journal'ın (WSJ) duyurduğu gelişme, İsrail basını başta olmak üzere dünya medyasında geniş yankı buldu. Tel Aviv basını gelişmeyi "Bölgede dengeler değişecek" diye aktardı.
Eurofighter Typhoon, İngiltere merkezli BAE Systems, Almanya-İspanya-Fransa ortaklığındaki Airbus ve İtalyan Leonardo firmaları tarafından üretiliyor. Satışlar dört ülkenin ortak onayına tabi tutulurken, en büyük engel Almanya'nın önceki çekimser tavrıydı. Ancak Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki yeni Berlin yönetimi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşme sonrası olumlu sinyaller verdi. Merz, "Henüz nihai karar verilmiş değil ama iyi bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz" ifadeleriyle satışa açık kapı bıraktı.
WSJ'ye konuşan kaynaklara göre, Türkiye'nin Eurofighter siparişi kısa süre içinde kamuoyuna açıklanabilir. Açıklamanın İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında yapılması bekleniyor.
Uzmanlara göre Türkiye'nin bu adımı, yalnızca kendi hava gücünü modernize etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki dengeleri de ciddi biçimde etkileyecek. İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin bu hamlesinin ardından "Yunanistan'ın bölgesel hava üstünlüğü planları çöktü" yorumunu yaparken, Kanal 14 ise siparişin Eurofighter üretim hattında yoğunluğa neden olabileceğini ve üretimin yılda 30 adede çıkarılabileceğini yazdı.
Türkiye, hem F-16 filosunu modernize etmek, hem de milli muharip uçağı KAAN üzerinde çalışmalarını sürdürürken; Eurofighter Typhoon anlaşması bu stratejik dönüşümde kritik bir rol oynayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce "F-35'ten vazgeçmiş değiliz" diyerek Washington'a açık mesaj vermişti. Ayrıca Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli balistik füze geliştirme sürecinin de hızlandığı kamuoyuna açıklanmıştı.
Ankara'nın hedefi yalnızca uçak alımı değil; teknoloji transferi, ortak bakım altyapıları ve sertifikasyon sistemleriyle Avrupa ile entegre bir savunma iş birliği modeli kurmak. Uzmanlar, bu adımın Türkiye'nin NATO içindeki konumunu güçlendireceğini belirtiyor.
Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoon, çok rollü kullanım için tasarlandı. Hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans sunan uçak, çevikliği, elektronik savaş sistemleri ve yüksek hız kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
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