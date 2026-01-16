Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi - Son Dakika
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Türkiye\'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi
16.01.2026 13:37
Türkiye\'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi
Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesindeki sivillerin tahliyesi için M15 kara yolu üzerindeki insani koridorun bugün saat 17.00'ye kadar açık kalacağını duyururken, terör örgütünün tahliyeleri engellemek için hamlelerde bulunduğu ifade edildi. Öte yandan bölgeden servis edilen görüntülerde ABD ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoyun, terör örgütü PKK/SDG işgalindeki Deyr Hafir bölgesine doğru ilerlediği görüldü.

Suriye ordusunun olası operasyon bitinceye kadar Deyr Hafir bölgesindeki sivillerin geçici olarak tahliyesi için belirlediği insani koridor bugün de açık tutuluyor.

İNSANİ KORİDOR BUGÜN DE AÇIK KALACAK

Ordu, Deyr Hafir bölgesi ile Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolu üzerindeki insani koridorun bugün yerel saatle 17.00'ye kadar sivillerin geçişi için açık kalacağını duyurdu.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

SİVİLLERİN TAHLİYESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan terör örgütü YPG/SDG'nin, işgal altında tuttuğu Deyr Hafir'den sivillerin geçici tahliyesini dün olduğu gibi bugün de engellemeyi sürdürdüğü belirtildi. Dey Hafir İlçe Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün Deyr Hafir ve çevresindeki sivillerin insani koridor üzerinden çıkışını engellemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

ABD KONVOYU BÖLGEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sivillerin engellemelere rağmen tahliyesi devam ederken ABD ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy, terör örgütü PKK/SDG işgalindeki Deyr Hafir bölgesine doğru ilerlerken görüntülendi.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Ordu, işgal altındaki Deyr Hafir ve çevresindeki sivillerin olası operasyon bitinceye kadar geçici tahliyesi için dün sabah M15 kara yolu üzerinde insani koridor açmıştı. Terör örgütü, sivillerin tahliyesini engellemek için insani koridor üzerinde yer alan ve Deyr Hafir bölgesiyle Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolunun birçok bölgesini beton bloklarla kapatmıştı.

İnsani koridorun terör örgütünce kapatılması nedeniyle aralarında çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının olduğu binlerce sivil bölgeden ayrılmak için farklı rotalara yönelmek zorunda kalmıştı.

Son Dakika Dünya Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi - Son Dakika

Künye
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.