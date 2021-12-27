Üye Girişi
Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor - Son Dakika

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor

27.12.2021 11:25
Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında Ermenistan'la normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu. İki ülke arasında karşılıklı temsilciler atandığını belirten Çavuşoğlu, "İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak" diye konuştu.

1915 olaylarının yanı sıra Karabağ savaşının ardından da ilişkileri iyice gerginleşen Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları atılmaya başlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki uçuşların en kısa zamanda başlayacağını ifade etti.

"KARŞILIKLI TEMSİLCİLER ATADIK"

İki ülke arasında karşılıklı temsilciler atandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, ""Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul- Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak" dedi.

"KABİL'DE İÇİN OKUL AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabil'de bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor. Katar ile birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini almak için çalışıyoruz. Balkanların 1990'lara geri dönmesini izin veremeyiz.

"KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GÜNDEME SOKTUK"

Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk. Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın son zamanlardaki tansiyonu yükseltme girişimi son derece tehlikedir. Bu konuda tutumuz bellidir.

"AB, BİZİM ORTAYA KOYDUĞUMUZ İRADEYİ ORTAYA KOYAMADI"

Bununla birlikte Yunanistan ile görüşmeleri tekrar başlattık. AB ile ilişkileri somut bir şekilde ilerletmek istesek de maalesef AB aynı iradeyi ortaya koyamadı. Ancak, üç konuda anlaşmaya vardık: sağlık, güvenlik, çevre. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar devam ediyor. Diğer taraftan Rusya ile temaslarımız yakın düzeyde devam etti. Ukrayna'da özellikle Donbass'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. "

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, İstanbul, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor - Son Dakika Dünya


Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
"Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber! "Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber!         
11:10
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi         
09:58
Çöp kovası hırsızlığı kameralarda! Kullandıkları yöntem pes dedirtti Çöp kovası hırsızlığı kameralarda! Kullandıkları yöntem pes dedirtti         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
11:25 Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor
11:24 Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
11:13 Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı
11:10 "Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber!
11:06 Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor
11:05 Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!
11:04 Polis memurunun ölümüne sebep olmuştu! O kazanın faili bir gün yatıp dışarı çıktı
11:02 Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı
10:57 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı
10:53 KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement