Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor

1915 olaylarının yanı sıra Karabağ savaşının ardından da ilişkileri iyice gerginleşen Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları atılmaya başlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki uçuşların en kısa zamanda başlayacağını ifade etti.

"KARŞILIKLI TEMSİLCİLER ATADIK"

İki ülke arasında karşılıklı temsilciler atandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, ""Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul- Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak" dedi.

"KABİL'DE İÇİN OKUL AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabil'de bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor. Katar ile birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini almak için çalışıyoruz. Balkanların 1990'lara geri dönmesini izin veremeyiz.

"KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GÜNDEME SOKTUK"

Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk. Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın son zamanlardaki tansiyonu yükseltme girişimi son derece tehlikedir. Bu konuda tutumuz bellidir.

"AB, BİZİM ORTAYA KOYDUĞUMUZ İRADEYİ ORTAYA KOYAMADI"

Bununla birlikte Yunanistan ile görüşmeleri tekrar başlattık. AB ile ilişkileri somut bir şekilde ilerletmek istesek de maalesef AB aynı iradeyi ortaya koyamadı. Ancak, üç konuda anlaşmaya vardık: sağlık, güvenlik, çevre. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar devam ediyor. Diğer taraftan Rusya ile temaslarımız yakın düzeyde devam etti. Ukrayna'da özellikle Donbass'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. "