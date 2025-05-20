Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı - Son Dakika
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Dünya

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

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Üç büyük ülke İsrail\'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın liderleri, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına son vermesi ve insani yardımın bölgeye girişine izin vermesi için ortak bir çağrıda bulundu. Üç lider, Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt girişinin durdurulduğunu ve bu durumun Filistin halkı üzerinde felaket boyutunda etki yarattığını belirtti.

20.05.2025 11:16  Güncelleme: 11:24
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İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail'e önemli bir uyarıda bulundu: Gazze'deki askeri operasyonları durdurmazsa somut yaptırımlarla karşılaşacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney ortak bir açıklama yayınladı. Üç lider, İsrail'den askeri operasyonlarını durdurmasını ve Gazze'ye insani yardımın derhal girişine izin vermesini talep etti.

Durum oldukça ciddi çünkü 2 Mart'tan beri Gazze'ye hiçbir gıda, ilaç veya yakıt girişine izin verilmiyor. BM, bu durumun Filistin halkı üzerinde "felaket boyutunda etki" yarattığını belirtiyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu Pazar günü, 11 haftalık ablukanın ardından bölgeye "temel miktarda gıda" girişine izin vereceğini açıkladı, ancak "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı" planladıklarını da belirtti.

Üç Batılı lider, bu adımı "tamamen yetersiz" olarak nitelendirdi. Liderler, İsrail'in sivil halka yardım ulaştırılmasını engellemesinin "uluslararası hukuka aykırı olabileceğini" vurguladı ve Gazze'deki acının "dayanılmaz boyuta ulaştığını" belirtti.

Ayrıca İsrailli bazı yetkililerin, "Gazze'nin yıkımı karşısında sivillerin yer değiştirmeye başlayacağını" ima eden açıklamalarını da kınadılar. "Kalıcı zorla yerinden edilme, uluslararası hukukun ihlalidir," dediler.

BM insani yardım şefi Tom Fletcher, Gazze'ye girmesine izin verilen yardım miktarının "acilen ihtiyaç duyulanın yanında denizde bir damla" kadar az olduğunu belirtti.

Batılı liderler açıklamalarında: "İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman destekledik. Ancak bu son saldırılar tamamen orantısız," ifadelerini kullandılar.

Hamas'a da çağrıda bulunan liderler, 7 Ekim 2023'teki saldırıda kaçırılan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istedi. Gazze'de halen 58 rehine bulunuyor ve bunlardan sadece 23'ünün hayatta olduğu düşünülüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in askeri operasyonları sırasında 53.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Üç lider, ateşkes ve "iki devletli çözüm" önerisini desteklediklerini de belirtti. Bu öneri, İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını öngörüyor.

Netanyahu ise bu açıklamalara sert tepki gösterdi: " Londra, Ottawa ve Paris'teki liderler, 7 Ekim'deki saldırıya ödül veriyorlar. Hamas teröristleri yok edilmeden savaşı bitirmemizi ve Filistin devleti kurmamızı isteyerek yeni vahşetlere davetiye çıkarıyorlar."

İsrail Başbakanı ayrıca, tüm Avrupa liderlerine "ABD Başkanı Trump'ın vizyonunu" takip etmeleri çağrısında bulundu.

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Üç büyük ülke İsrail\'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Politika, Filistin, İsrail, Kanada, Fransa, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    abd ve arap birliğinden ses yok yazıklar olsun size 38 3 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Bu zulmü destekleyenlere Allah daha beterini bunlara yaşatsın.. 32 2 Yanıtla
  • n5685244:
    he he danışıklı dövüş çüler 13 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    50 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Hamas daha ne rehine tutuyorsun elinde rehine aldın da ne oldu İsrailin Gazzelilere hayatı cehenneme çevirmelerine vesile oldunuz artık bırakın ve defolup gidin İran’a mı Yemen e mi nere glderseniz Gazze Filistinlilerin dir Hamas ın değil israilin hiç değil 3 3 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bu caniler sahtekarlar ne diyorsa tam tersine odaklanın 2 0 Yanıtla
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