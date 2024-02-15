Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna, Kaan savaş uçağını satın alacak ve kullanacak

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Kiev, CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda Rusya ile savaştaki son durumu değerlendirdi ve milli savaş uçağı KAAN'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bodnar, "Sizce gelecekte Ukrayna Kaan satın alır mı?" sorusuna "Sadece satın almakla kalmayacağız, kullanacağız da. Nerede kullanacağımızı da biliyoruz" yanıtını verdi.

"BAYRAKTAR TB2 UKRAYNA SAVAŞININ GAZİSİ OLDU"

"Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi alanında gitgide derinleşen işbirliği, dronlar, motorlar ve dahası… Bu Karadeniz ortaklığının sözünü ettiğiniz yeni stratejinizde yeri olacak mi?" sorusuna ise Bodnar, "Bu işbirliğimizin çok önemli bir boyutu. Aslında bu stratejik ortaklığımızın bir lokomotifi ve savaştan önce stratejik endüstriler olarak adlandırdığımız alanlarda çok yakın bir işbirliğimiz vardı. Bu yüzden farklı Türk araçları için birçok motor tedarik ediyorduk. Türkiye'den çok sayıda Bayraktar TB2 ve diğer ekipmanları satın alıyorduk ve bugün bakarsanız Bayraktar TB2 Ukrayna savaşının gazisi oldu. Ukrayna topraklarının savunucusu olarak Ukrayna toplumunda çok popüler hale geldi" dedi.

Vasyl Bodnar

"HALUK VE SELÇUK UKRAYNA'NIN DA KAHRAMANLARI"

Bodnar, "Bayraktar'a şarkılar yazılıyor. Bayraktar isimli radyolar, radyo haberleri, televizyon haberleri ve hatta bazı çocuklara bu isim verildi Bayraktar'dan sonra. Ve inanıyorum ki Haluk ve Selçuk, Ukrayna'nın da kahramanları ama onlar hala çalışmaya devam ediyor. Fabrika inşaatı sürüyor. Bu nedenle yeni ekipmanların tedariğine ve detaylandırılmasına devam etmek için çalışmalarımız da çok önemli. Örneğin, Ukraynalı ekipler, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için motor üzerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ukraynalı ekipler Kaan projesine yönelik çalışıyor ve yarışıyorlar" dedi.

Türkiye ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Bodnar "Evet ve her zaman dışarıdan gelen kaynaklara bağımlı olmak iyi bir örnek değil ve Ukrayna örneği de kendi endüstrilerine sahip olmanın çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Savunma sanayii çok güçlü bir şekilde gelişmeye ve dış kaynaklara bağımlı olmamak için bunları kullanmaya odaklanmıştır. Biliyorsunuz sayıca çok üstün bir düşmanımız var ve kendimizi savunmak için gerekli üretim seviyesine ulaşana kadar tedariklere ihtiyacımız var. Ancak Türkiye ile işbirliği, hem Ukrayna hem de Türkiye için daha fazla savunma kabiliyeti getiren ve hem de Karadeniz'deki bölgesel işbirliğimizi güçlendiren stratejik gelişmelerden biridir" dedi.