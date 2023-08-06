Ukrayna ordusu, Herson'u Kırım'a bağlayan köprüyü vurdu - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Herson'u Kırım'a bağlayan köprüyü vurdu

06.08.2023 18:34

Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nü vurduğunu öne sürdü. Saldo, köprünün hasar görmesi nedeniyle Kırım'a ulaşımın Chaplinka ve Armyansk kentleri üzerinden devam ettiğini duyurdu. Ayrıca Ukrayna'nın Genichesk kentini bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu ve saldırı sonucunda 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını belirtti.

Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nü vurduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nü vurduğunu öne sürdü. Saldo, köprünün hasar görmesi nedeniyle Kırım'a ulaşımın Chaplinka ve Armyansk kentleri üzerinden devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Genichesk kentini Azak Denizi kıyısındaki Arabat Spit'e bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu aktaran Saldo, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak, köprünün yanından geçen bir doğal gaz boru hattının zarar görmesi nedeniyle 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını da ekledi.

Öte yandan Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, son bir yılda iki kez saldırıya uğramıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu, Herson'u Kırım'a bağlayan köprüyü vurdu - Son Dakika


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