ÜRDÜN, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla 'Suriye' konu başlığı ile bir zirve gerçekleştirileceğini açıkladı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü 'Suriye' konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bakanlık, zirvede Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Ürdün'de Suriye Zirvesi: Türkiye ve Arap Ülkeleri Bir Araya Gelecek - Son Dakika
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