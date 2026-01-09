"Veliaht prense" Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum - Son Dakika
Dünya

"Veliaht prense" Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

09.01.2026 10:21
İran'da 12 gündür devam eden protestolar sırasında ortaya çıkarak ABD'ye "Ben hazırım" mesajı veren ve halkı sokaklara davet eden eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'ye Trump'tan hiç beklemediği bir yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini veliaht prens ilan eden Pehlevi ile görüşmek istemediğini ve İran hükümetinin çökmesi durumunda bu ismi desteklemeye hazır olmadığını ima etti.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

GÖZALTI SAYISI 2 BİN 277'YE YÜKSELDİ

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.

RIZA PEHLEVİ'YE TRUMP ŞOKU

Tahran yönetimi ülkedeki protestoların önüne geçmek için internet ve telefon hatlarını keserken, geçtiğimiz günlerde yayımladığı videoyla halkı sokaklara davet eden eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'ye ABD Başkanı Trump'tan şoke eden bir yanıt geldi.

"KENDİSİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Her fırsatta ABD'ye "Ben hazırım" mesajı veren İsrail'in desteklediği isim Rıza Pehlevi için konuşan Trump, kendisiyle görüşmek istemediğini ve İran hükümetinin çökmesi durumunda bu ismi desteklemeye hazır olmadığını ima etti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

    Yorumlar (1)

  • Haci Mehmet DOGAN Haci Mehmet DOGAN:
    O .... çocukları 3 1 Yanıtla
