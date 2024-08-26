Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı - Son Dakika
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Dünya

Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 136.000 ton ham petrol taşıyan Sounion adlı tankere yapılan saldırı sonrası meydana gelen patlamayı gösteren bir video yayınladı. Yunan bayraklı tanker, mürettebatı tarafından saldırılar nedeniyle terk edilmişti. AB, geminin hala yandığını ve sürüklendiğini, ancak henüz büyük bir petrol sızıntısı olmadığını bildirdi.

26.08.2024 14:58  Güncelleme: 15:04
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Yemen'deki İran destekli Husiler'in , Kızıldeniz'de 136.000 ton ham petrol taşıyan Sounion adlı tankere yapılan saldırısı sonrası meydana gelen patlamayı gösteren video yayınladı.

AB'nin Operasyon Aspides misyonu, geminin hala yandığını ve sürüklendiğini, ancak henüz büyük bir petrol sızıntısı olmadığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, olası bir sızıntının Exxon Valdez felaketinden daha büyük bir çevresel felakete yol açabileceği konusunda uyardı.

Saldırılar, bölgedeki 1 trilyon dolarlık ticareti ve insani yardım sevkiyatlarını sekteye uğrattı. Husiler, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Kızıldeniz'deki gemileri hedef almaya devam ediyor. Ekim'den bu yana 80'den fazla gemiye saldırdılar, bir gemi ele geçirildi, iki gemi batırıldı ve dört denizci öldürüldü.

İsyancılar, İsrail, ABD veya İngiltere ile bağlantılı gemileri hedeflediklerini iddia etseler de, saldırıya uğrayan gemilerin çoğunun çatışmayla ilgisi yok.

Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamamın videosunu yayınladı
Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamamın videosunu yayınladı
Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamamın videosunu yayınladı
Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamamın videosunu yayınladı
Yemen\'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı

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Son Dakika Dünya Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı - Son Dakika

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