Yeni Zelanda\'da 54. Parlamento resmi seçim kampanyası başlamadan feshedildi

Yeni Zelanda'da 54. Parlamento resmi seçim kampanyası başlamadan feshedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da yapılacak genel seçim öncesi, resmi seçim kampanyasının başlamasının önünü açmak için parlamento feshedildi. Parlamento'nun Facebook paylaşımına göre 1 Ekim 2026 sabahı erken saatlerde 54. Yeni Zelanda Parlamentosu resmen feshedildi.
(ANKARA) - Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da yapılacak genel seçim öncesinde, resmi seçim kampanyasının başlamasının önünü açmak amacıyla parlamento feshedildi.
Parlamento'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "1 Ekim 2026 sabahı erken saatlerde, 54. Yeni Zelanda Parlamentosu resmen feshedildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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