Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu - Son Dakika
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Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu

09.06.2022 16:02

Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmaya başlayan Yunanistan'a son kez uyarıda bulunan Erdoğan, Bugün Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nda dikkat çeken sözler söyledi. Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, felaket olur" sözleri Yunanistan basınında da geniş yer buldu. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geleceğiz" sözlerini manşetlerine taşırken, "Türkler, ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" gibi ifadeler kullandı.

Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde provokasyonları devam ediyor. Lozan ve Paris Antlaşmaları ile kurulan dengeleri bozan Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları, uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı. Yunanistan'ın bu hareketlerine en büyük tepki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"YUNANİSTAN'I AKLINI BAŞINA ALMASI KONUSUNDA İKAZ EDİYORUM"

Bugün Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nı izlemek için bölgeye gelen Erdoğan, dev tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adalarda silahlanma konusunda son bir kez daha uyardığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASININDAN PEŞ PEŞE SON DAKİKALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı ise Yunan medyasında peş peşe son dakika haberi olarak duyuruldu.

"BİR GECE ANSIZIN GELECEĞİZ"

Ülkedeki tüm medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz." ifadeleriyle yer verdi.

"TÜRKLER, ABD VE AB'YE RAĞMEN İLERLİYOR"

Erdoğan'ın uyarı mesajını tatbikat üzerinden de gören Yunan medyası, "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor." ifadelerini de öne çıkardı.

Erdoğan'ın tatbikata damga vuran 'Şaka yapmıyorum, felaket olur' resti Yunan basınını panikletti
Erdoğan'ın tatbikata damga vuran 'Şaka yapmıyorum, felaket olur' resti Yunan basınını panikletti
Erdoğan'ın tatbikata damga vuran 'Şaka yapmıyorum, felaket olur' resti Yunan basınını panikletti
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Ege Denizi, Yunanistan, Efes, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran 'Şaka yapmıyorum, felaket olur' resti gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu - Son Dakika
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