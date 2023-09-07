Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi - Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi

Son Güncelleme: 07.09.2023 18:23

Yunanistan'ı vuran Daniel Fırtınası'nda bilanço ağırlaşıyor. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin kayıp olduğu fırtına nedeniyle Yunan ordusu da devreye girdi. Selden etkilenen şehirlerde göreve başlayan Yunan askerleri, evlerinde mahsur kalan insanları kurtarmaya başladı.

Yunanistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürerken Yunan ordusu da devreye girdi. Yunan askerleri, selin vurduğu Kardiçe kentinde mahsur kalanları şişme bot ve kepçelerle kurtardı.

Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi

4 ÖLÜ, 6 KAYIP

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Yürütülen arama çalışmalarında 49 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, şu ana kadar 885'ten fazla kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise "Devletin şu anda önceliği, kötü hava şartlarından etkilenen bölgelerdeki insanların kurtarılması ve kritik altyapının korunmasıdır" dedi.

Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi

YUNAN ORDUSU DEVREDE

Ordudan yapılan açıklamada ise sel sularında mahsur kalanları kurtarmak için 25'ten fazla bot kullanıldığı, 7 helikopter ile 1 askeri kargo uçağının hazırda bekletildiği aktarıldı. Kardiçe kentinde ise ordu, şişme botlarla kurtarma çalışmalarına katıldı. Bazı yerlerde evlerin tamamen sular altında kaldığı, halkın kepçelerle kurtarıldığı ifade edildi.

Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi

SON 48 SAATTE ŞİDDETLİ SU BASKINLARI YAŞANDI

Meteoroloji servisine göre Yunanistan'ın orta kesimindeki Teselya bölgesinde son 48 saatte şiddetli su baskınları meydana geldi. Selden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Volos'ta su, internet ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi

FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Öte yandan sabah saatlerinde Kardiçe'ye bağlı Ellinopirgos köyünde sel sularında sürüklenen 82 ve 49 yaşlarında 2 erkeğin ölü bulunduğu açıklanmıştı. Dün ise Magnisia bölgesinin kıyı kesimindeki Paltsi yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında 87 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılmış, salı günü Magnisia bölgesindeki Volos kentinde meydana gelen selde duvarın çökmesi sonucu ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi
Kaynak: İHA

Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi
19:08 Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 2 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
18:58 Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne?
18:37 Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
18:04 Fatura yine kabarık! PFDK Beşiktaş'a ceza yağdırdı
17:49 Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi
17:44 Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu
17:26 İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı
17:02 Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur
16:56 Transparan tulumla sokağa çıkan Kanye West'in eşi göğüslerini yastıkla kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 19:30:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement