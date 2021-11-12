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Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız - Son Dakika

Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız

12.11.2021 08:47

Doğu Akdeniz'de her gün yeni bir olaya imza atan Yunanistan girişimlerini bir adım daha ileri taşıyarak, doğrudan savaş hazırlıkları yapmaya başladı. ABD ile yaptığı savunma anlaşması protokolünü uzatan Atina'nın başka planları olduğu Yunan basınında haberlere yansıdı. "Yunan kuvvetleri çatışma ihtimaline karşı, komşu kıyıdaki Türk kuvvetlerini ve altyapıyı hedef alıyor" ifadeleriyle başlayan haberde çok sayıda silahın Türkiye'yi vurmak için hazır olduğu ifade ediliyor.

Atina yönetimi Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını bir adım daha ileri taşıyarak, doğrudan savaş hazırlıkları yapmaya başladı. ABD ile savunma anlaşmasını protokolünü uzatan ülkenin başka planları olduğu da ortaya çıktı.

ABD'Lİ BLINKEN, YUNANİSTAN'A MİNNETTARLIĞINI DİLE GETİRDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Perşembe günü iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uzatılması protokolünü imzaladılar. "Bu diyalog, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ne kadar yakın olduğunun ve birbirimize ne kadar değer verdiğimizin bir örneğidir" diyen Blinken, kendisini "bölgede istikrarın direği" olarak nitelendiren Yunanistan'a güçlü ve güvenilir bir müttefik olduğu için minnettarlığını dile getirdi.

Yunanistan doğrudan savaş hazırlığı yapmaya başladı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız

YUNAN BASINI: TÜRK KUVVETLERİNİ HEDEF ALIYORUZ

Türkiye korkusu ile iyiden iyiye ABD'nin arka bahçesine dönüşmeye başlayan Yunanistan'da basın, özellikle füze sistemlerini içeren yeni adımları yazdı. Milliyet'te yer alan Yunan basınında çıkan ve "Yunan kuvvetleri, olası bir çatışma ihtimaline karşı, komşu kıyıdaki Türk kuvvetlerini ve altyapıyı hedef alıyor" ifadeleriyle başlayan haber şöyle devam etti:

"İlk olarak, Temmuz 2021'de Fransızlar tarafından Yunan ordusuna, Dört Exocet roketatarla donatılmış bir dizi kıyı füze sisteminin tedariki önerildi. Fransız mobil kıyı savunma sistemi Exocet, özel bir araca monte edilerek, deniz alanına erişimi engelleme, kıyı tehditlerini etkisiz hale getirme ve yüzey birimlerini etkisiz hale getirme yeteneklerine sahip hızlı hareket eden füzeler sağlıyor.

Sistem, dünya çapında faaliyette olan EXOCET MM40 BLOCK 3 füzesinin en son versiyonuna dayanıyor. Roket 780 kg ağırlığında, uzunluğu 6 metreden az, çapı ise 350 mm. Operasyonel menzili is 200 km. İkinci olarak, ATACMS sistemlerinden Atinay'ya 150 km'nin üzerinde etkili bir menzile sahip olan ABD'nin son teknoloji ürünü Block IVA füzeleri alınmak isteniyor. 150 km'den daha uzun menzilli füze sistemleri edinmek artık ulusal bir gereklilik haline geldi, bunlar mümkün olan en kısa sürede sağlanmalı.

Yunanistan doğrudan savaş hazırlığı yapmaya başladı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız

ABD İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bütün bunlar, Genelkurmay Askeri Konseyi'nin, hem ABD'nin önerisini hem de stratejik öneme sahip uzun menzilli füzelerle ilgili geri kalan konuların konuşulduğu bir toplantıda değerlendiriliyor.

150 kilometreden fazla mesafelerde hedefi etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olan Amerikan GMLRS-ER sistemleri gündemde. Aynı zamanda Yunanistan'da bir RM-70 Vampir fırlatıcı test ediliyor.

Sistem, Çek şirketi EXCALIBUR ARMY'nin yeteneklerini Genelkurmay subaylarından oluşan bir komiteye göstermesi için Yunanistan'a getirildi. RM-70 Vampir çoklu fırlatıcı sistemi, atış poligonunda değerlendirilecek ve test edilecek.

Yunan RM-70 füze sistemlerinin menzilini, bir önceki 20 km'den 40 km'ye çıkaran yeni Sırp roketleri de test ediliyor. 150 km'den fazla menzile sahip karadan karaya füze tedariki, Türk donanmasının Ege'deki faaliyetlerine karşı kullanılmalı.

Tüm bu silah sistemlerinin yeni ve daha gelişmiş bir karasal versiyonunun bulunması, olası bir savaş durumunda Türk su üstü birimlerini hedef alacak. Bu durumda Ankara, adalardan herhangi birine amfibi harekata girişmeyecektir ancak böyle bir senaryoda füze sistemleri ve silahlarla donatılan adalara sürpriz bir saldırı gerçekleştirebilir."

Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız

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Son Dakika Dünya Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız - Son Dakika
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