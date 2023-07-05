Yunanistan, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü Lavrion Kampı'nı boşalttı - Son Dakika
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Yunanistan, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü Lavrion Kampı'nı boşalttı

Yunanistan, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü Lavrion Kampı'nı boşalttı

05.07.2023 09:27

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Lavrion Kampı, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü bir yer olarak biliniyor. Yunan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, kampın boşaltıldığı ve kampın kötü durumda olması nedeniyle kalan kişilerin başka yerleşkelere taşındığı belirtildi. Lavrion'daki göçmen kampında PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları ve Abdullah Öcalan'ın posterleri bulunuyordu.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi.

Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/ YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Lavrion, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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