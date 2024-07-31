Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrasında Batman'da İsrail'i protesto etmek isteyen bir grup, Starbucks şubesine saldırdı.
Eylem sırasında Starbucks şubesi hasar gördü. Bir anda ortalığın karıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Haniye'nin öldürülmesi sonucunda Batman'da İsrail'i prostesto etmek isteyen bir grup Starbucks şubesine saldırdı. Vatandaşların kaçış anları kameraya anbean yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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