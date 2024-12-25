Zelenskiy'den Noel Günü saldırısına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Zelenskiy'den Noel Günü saldırısına tepki

Zelenskiy\'den Noel Günü saldırısına tepki

Rusya, Noel'de Ukrayna'da enerji tesislerine füze saldırısı düzenleyerek büyük bir hasar bıraktı.

25.12.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Noel Günü'nde ülkesinin enerji şebekesine onlarca füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi ve saldırıyı "insanlık dışı" şeklinde nitelendirdi.

Ukraynalılar yerel saatle sabah 05.30'da hava saldırısı sirenleriyle uyandı, başkent Kiev'de yaşayanlar metro istasyonlarına sığındı.

Zelenskiy, "Büyük saldırılara hazırlanmak zaman alır. Bu asla aniden verilmiş bir karar olmaz. (Bu saldırının) sadece hedefleri değil, aynı zamanda vakti ve tarihi de bilinçli bir seçim" dedi.

Rusya'nın aralarında balistik füzelerin de olduğu 70'den fazla füze ve 100'den fazla insansız hava aracıyla enerji sektörünü hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, "Putin bugün kasıtlı olarak saldırı için Noel'i seçti. Bundan daha insanlık dışı ne olabilir?" dedi.

50'den fazla füzeyi ve insansız hava araçlarının "önemli bir bölümünü" düşürdüklerini söyleyen Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ama maalesef vurulan yerler var. Şu an itibarıyla, bir dizi bölgede enerji kesintileri yaşanıyor. Enerji arzını en kısa sürede yeniden sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz."

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK, bu sabah meydana gelen saldırının bu yıl Ukrayna enerji sektörüne yönelik 13. büyük saldırı olduğunu bildirdi.

Noel sabahında havanın çok soğuk olduğunu söyleyen BBC'nin Kiev'deki muhabiri Will Vernon da, "Enerji santrallerine yapılan saldırılar Ukrayna'da düzenli bir olay haline geldi. Eylül ayında, Devlet Başkanı Zelenskiy Ukrayna'nın enerji altyapısının yüzde 80'inin Rus bombalarıyla yok edildiğini söyledi. O zamandan beri, bombardımanda bir azalma da olmadı" diyor.

Saldırılar nedeniyle ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da en az altı kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, Saltivskyi, Kyivskyi ve Nemyshlyanskyi ilçelerinde füze isabet eden yerler olduğunu ve konut olmayan birkaç binada yangın çıktığını söyledi.

Ayrıca bir insansız hava aracının bir evde yangına ve hasara yol açtığını da ekledi.

'Rus füzesi Moldova ve Romanya hava sahasından geçti'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırı sırasında bir Rus füzesinin Moldova ve Romanya hava sahasından geçtiğini iddia etti.

"Bunun, Rusya'nın sadece Ukrayna'yı tehdit etmediğini hatırlattığını" söyledi.

NATO üyesi Romanya ise hava sahasından bir füzenin geçtiğini tespit etmediklerini kaydetti.

Kaynak: BBC

İnsansız Hava Aracı, Hava Durumu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Rusya, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy'den Noel Günü saldırısına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Noel Günü saldırısına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.