Bakan Tekin'den ''Gazze'' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin'den ''Gazze'' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde okullarda, ''Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması'' dersinin gösterilmesi nedeniyle gelen eleştirilere canlı yayında yanıt verdi. Tekin, ''Dünyanın gözü önünde bir vahşet 1 yıldır devam ediyor. Buna sessiz kalmak devlet geleneğimizle örtüşmez. 15 dakikalık video hazırladık. 9 Eylül, Atatürk vurguları var. Gazze ile ilgili kısım videonun üçte birinden daha az bir bölüm.'' ifadelerini kullandı.

16.09.2024 23:18
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı pazartesi günü başladı. Yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden okullarına dönerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN TEKİN'DEN "GAZZE" DERSİ YANITI

Bakan Tekin, okullarda ilk gün " Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" dersinin gösterilmesi nedeniyle gelen tepkilere yanıt verdi. 15 dakikalık videonun çok az bir kısmında Gazze'ye yer verdiklerini belirten Bakan Tekin şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla müfredatlarımızı revize ettik. Orada üzerinde vurgu yaptığımız önemli hususlardan bir tanesi, Türkiye Cumhuriyeti devleti binlerce yıllık geçmişi ve geleneği olan devlet yapısı. Bu devlet geleneği millet olma bilincini gelecek kuşaklara aksettirdiği için binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olmuşuz. Geçmişimizde atalarımız, dünyanın neresinde olursa olsun, bir haksızlık, adaletsizlik, zulüm görmüşse ona müdahale etmiş.

Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"VAHŞETE SESSİZ KALMAK DEVLET GELENEĞİMİZLE ÖRTÜŞMEZ"

Metindeki Çanakkale ifadesi bu birinci kısmıyla ilgili, millet olma bilincimizle ilgili. Kurtuluş Savaşı'nın bir anlamda başlangıç noktası olduğu için. İkincisi de etrafımızda bu tür insan hakları ihlalleri, zulümlere karşı tepki verebilecek kitlemiz olsun, böyle bir nesil yetiştirelim diye arzu ettiğimiz için. 1 yıldır şu an Gazze'de şehit edilen öğrencisi sayısı 10 binin üzerinde. Yıkılan okullardan bahsetmiyorum. 40 binin üzerinde bir şehitten bahsediyoruz. Dünyanın gözü önünde bir vahşet 1 yıldır devam ediyor. Buna sessiz kalmak devlet geleneğimizle örtüşmez, millet olma bilincimizle örtüşmez. İlk dersimizi böyle yaptık.

"VİDEONUN ÜÇTE BİRİNDEN DAHA AZ BİR BÖLÜMÜNDE GAZZE'YE YER VERDİK"

15 dakikalık video hazırladık. Öğretmen arkadaşlarımız bu video ile derse başlasınlar istedik. Hem Kurtuluş Savaşımız hem de devlet geleneğimizle nasıl davranmışız, bunun devamı için nasıl bir refleks göstermeliyiz sorusunun cevabı videoda var. Videoda ne Atatürk'le ne Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir eksiklik yok. 9 Eylül, Atatürk vurguları var. Gazze ile ilgili kısım videonun üçte birinden daha az bir bölüm. Kim izledi, kim gelmedi diye bir takip yapmadım. Hafta boyunca bu etkinliği okullarda neler işlenebilir diye paylaşmıştık."

Bakan Tekin\'den \'\'Gazze\'\' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Çanakkale, 9 Eylül, Eğitim, Gazze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin'den ''Gazze'' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Veli Dag:
    vatan topragi turkiye cumhuriyeti.. baska vatan topragimiz yok bizim 206 80 Yanıtla
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Turan aklıyla düşünün olaya geniş açıdan bakın biraz 43 106
  • TC Umut Şentürk:
    Önce can sonra canan Bosuna demedi atalarımız yalnız.enerjini ülkene vereceksin aklını.bir sürü sorun duruyor 157 92 Yanıtla
  • Burak duru:
    siz önce ülkemdeki mülteci sorununu gündeme alın yarın bizde gazzeden farksız olacağız! bu ülkenin bir sürü sorunu varken boş konusmak Gazze'ye çözüm olmuyor! 152 40 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan:
    HAKLI!!! 48 136 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Siyasi partilerin canı cehenneme ama bu süreçte Gazze'yi desteklemeyenlerinde canı cehenneme. Eğriye eğri doğruya doğru demeyenin de canı cehenneme... 80 83 Yanıtla
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Ağzına, eline sağlık 24 46
    ökkeş Kalem:
    Hoşt 16 8
  • mehmet özcan:
    bir bitmedi sizin gazze ve filistin muhabbetiniz sıktınız iyice 80 53 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    3 şeyden uzak dur badem yağı badem şekeri badem bıyık 61 17 Yanıtla
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