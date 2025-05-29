Doğa Öncüleri Konferansı Gerçekleşti - Son Dakika
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Eğitim

Doğa Öncüleri Konferansı Gerçekleşti

Doğa Öncüleri Konferansı Gerçekleşti
29.05.2025 09:59
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10 ilden öğrencilerin doğa projeleri sunduğu konferans, İstanbul'da yapıldı. 13 proje ödüllendirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye ve QNB Türkiye iş birliğiyle düzenlenen 3'üncü Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen öğrenciler, konferans kapsamında doğayı korumak için geliştirdikleri 13 çevre projesiyle sunumlarını gerçekleştirdi ve ödüllerin sahibi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile WWF-Türkiye tarafından 2017 yılında başlatılan ve 2023'ten bu yana QNB'nin desteğiyle sürdürülen Doğa Öncüleri Programı, bu yıl da çocukların doğa dostu projelerine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri çevre projelerini Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'nda sergiledi. 10 farklı ilden gelen 13 proje sunulduğu konferansta Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir ve Trabzon'dan gelen genç doğa öncüleri, su kaynaklarından ormanlara, iklimden plastik atıklara kadar pek çok çevre sorununa çözüm önerileri sundu. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Ar-Ge Projeler Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Nihal Yıldırım, WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan katıldı. Konferansta yapılan konuşmalarda, çocukların doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekildi.

'BUGÜNE KADAR 24 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞTIK'

Konferansın açılışında konuşan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, projenin taşıdığı önemi şu sözlerle dile getirdi:

"QNB Türkiye olarak, Kristal Kule'de Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. üçüncü kez ev sahipliği yapıyoruz. Bugüne kadar 24 binden fazla öğrenciye ulaştık. Öğrenciler bize projelerini anlattı, biz de onların heyecanına ortak olduk. Bu tür projelere büyük önem veriyoruz çünkü gençler ve çocuklar, bizim geleceğimiz. Burada doğayı ve geleceğimizi korumaya çalışıyoruz. WWF-Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bu iş birliği bizim için çok kıymetli. Bugün çok yaratıcı ve ilham verici projelerle karşılaşacağız. 10 farklı şehirden gelen 13 ayrı takım burada. Gün boyunca projelerini bizlerle paylaşacaklar. Şimdiye dek birlikte birçok şey başardık. Bundan sonraki yıllarda da onların yürütecekleri çalışmalara bugünden katkı sağlamak, geleceğin önünü biraz daha açmak istiyoruz."

ÇOCUKLAR DOĞA İÇİN EL ELE

Burdur Gölü'nü korumak için proje oluşturan Miray Çavaş (12), "Yaklaşık 4 hafta boyunca 22 kişiyle çalıştık. Buna dair farkındalık uyandırmak istedik. Bunun için video çektik ve uçurtma uçurduk. Çocuklarda etki yaratmak istedik. Burdur Gölü hepimiz için yaşam yeri ve git gide ölüyor. Eskiden çok tanınan ve ziyaretçi çeken bir yerdi. Şimdi ise çekildiği için fazla tanınmıyor. Bu gibi etkinliklerin düzenlenmesi çocuklar için çok önemli. Çünkü gelecek bizim ellerimizde" ifadelerini kullandı.

Çöp Turşusu projesiyle Trabzon'dan katılan Emine Keskin (10) da "Bu proje üzerinde 1 yıldır 32 kişiyle birlikte çalışıyoruz. Süzgeçleri olan bir kompost kovası oluşturduk. Buraya meyve, sebze ve yumurta kabukları gibi doğal atıklarımızı koyuyoruz. Eskimiş ve bozulmuş ürünleri koymuyoruz çünkü fermente olmuyorlar. Bunları koyduktan sonra 2 hafta bekletince sıvı bir gübre elde etmiş oluyoruz. Bu sıvı gübremizi ağaçlarımızın ve bitkilerimizin dibine koyup sağlıklı bir şekilde büyütüyoruz. Geri kalan atıkları en az 1 ay beklettikten sonra toprağımıza gönderiyoruz. Toprakta ise en az 2 ay bekliyor. Ardından toprakta atıkların kaybolduğunu, siyahlaştığını ama koymadığımız yerin de ona göre daha açık bir renkte olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Proje ile doğal atıkların çöpe atılmasını önlediklerini söyleyen Asiye Nur Hasançebi (10) ise "Doğal bir kompost yapıyoruz. Böylece toprak verimliliği artıyor. Konferansa katıldığımız için çok mutlu olduk. Öğretmenlerimizde bizimle gurur duydu. Bu gibi etkinliklerin düzenlenmesi geleceğimiz için çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Doğa Öncüleri Konferansı Gerçekleşti - Son Dakika

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