Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
03.03.2026 11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çelik'i bıçaklayan öğrencinin olayın ardından öğretmenler odasındaki bir dolaba saklandığı ve sürekli "Ben yapmadım" diye bağırdığı öğrenildi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrenciyi saklandığı dolabın içinden çıkardı.

Haberler.com - ÖZEL/ İstanbul Çekmeköy'deki, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre 17 yaşındaki F.S.B., babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkarıldı.

ÖĞRENCİ CİNAYETİ PLANLADI

Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip buna göre plan yaptı.

İLK HEDEFİ FATMA ÖĞRETMEN OLDU

Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatma Nur Çelik'e bıçakla saldırdı.

ARAYA GİREN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN BIÇAKLANDI

Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.'nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.'nın omzundan yaralandığı öğrenildi. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi.

Fatma Nur Çelik için ilk cenaze töreni görev yaptığı okulda... Yüzlerce meslektaşı ve öğrencisi Fatma Nur öğretmen için toplandı.

FATMA NUR ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.'nın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

DOLABIN İÇERİNE SAKLANDI VE...

Haberler.com olarak görgü tanıklarından edindiğimiz bilgiye göre; saldırgan öğrencinin olayın ardından öğretmenler odasındaki dolaba saklandığı ve sürekli "Ben yapmadım" diye bağırdığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de saldırgan öğrenciyi dolabın içesinden çıkararak teslim aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    idam cezası şart 22 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    her zaman ki klasik uçuş prosedürü 16 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    yusuf oku yusuf 6 2 Yanıtla
  • Fuat göker Fuat göker:
    Mafya silahlı filimleri izletirseniz, Sosyal medya yasaklamazsanız olacağı budur. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş Ahmet Maviş:
    yaş küçük. rapor var. bencede sen yapmadın. yapanlar buna zemin hazırlayanlar 0 0 Yanıtla
