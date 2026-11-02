Hatay Defne\'de 15\'inci sınıfa anneleriyle ölen üç kardeşin adı verildi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşi ve iki kızını kaybeden Mümtaz Gövce, kurucusu olduğu dernek aracılığıyla depremzede çocukların geleceğine umut olmaya devam ediyor. Gövce, son olarak Defne ilçesinde açtığı akıl ve zeka oyunları sınıfına, depremde anneleriyle birlikte hayatını kaybeden üç kardeşin isimlerini verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde eşi Sena ile kızları 6 yaşındaki Ece Birce ve 10 yaşındaki Elif Eylül'ü Antakya'da yıkılan Elit Apartmanı'nda kaybeden Mümtaz Gövce, depremzede çocuklara destek olmak amacıyla Mart 2024'te 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği'ni kurdu. Depremden etkilenen çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla başlayan çalışmalarını eğitim alanına taşıyan dernek, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Hatay'da 5 eğitim tesisinin inşasını sürdürüyor. Bugüne kadar farklı ilçelerde akıl ve zeka oyunları ile kütüphane alanlarında 14 sınıf açan dernek, son olarak Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'ndeki Büyükçat İlkokulu'nda 15'inci sınıfı çocukların hizmetine sundu. Sınıfa, depremde anneleriyle birlikte hayatını kaybeden Nazar, Endam ve Salih Nisan kardeşlerin isimleri verildi.

"Bugün 15'inci sınıfımızı hizmete sunuyoruz ve depremde hayatını kaybeden çocuklarımızın anısını yaşatmak amacıyla hazırladık"

Derneğin çalışmalarının odağında eğitim olduğunu belirten Mümtaz Gövce, "Biz, deprem sonrasında Hatay'da kurulan bir derneğiz. Çalışmalarımızın odağında eğitim var. Bu nedenle bir yandan okul inşaatlarımız devam ederken diğer yandan çocukların eğitim hayatına katkı sunacak projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün burada açtığımız sınıf, derneğimizin kuruluşundan bu yana hayata geçirdiğimiz 15'inci sınıf oluyor. Hatay'ın çeşitli ilçelerinde 14 sınıf açmıştık. Bugün ise 15'incisini hizmete sunuyoruz. Bu sınıfı, depremde hayatını kaybeden çocuklarımızın anısını yaşatmak amacıyla hazırladık. Onların isimlerini ve hatıralarını yaşatmak istiyoruz. Çünkü çocuklar ülkemizin geleceği. Bizler geleceğimiz olan çocuklara ne kazandırabilirsek, onların gelişimi için ne kadar yatırım yapabilirsek ülkemiz adına o kadar önemli bir kazanım elde etmiş oluruz. Bu nedenle eğitim çalışmalarına odaklandık. Gördüğünüz gibi sınıfın bütün montaj çalışmalarını kendi ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir firmayla anlaşarak dışarıdan hizmet almıyoruz. Ekibimiz de bu çalışmaları severek yapıyor. Bu şekilde çocuklarımızın eğitim hayatına destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Sınıflara hayatını kaybeden çocuklarımızın isimlerini vermek bizim için buruk bir sevinç"

Depremde yaşamını yitiren çocukların isimlerini eğitim yuvalarında yaşatmanın kendiler için buruk bir sevinç olduğunu ifade eden Gövce, "Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'ndeki okuldayız, bu okula daha önce özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için bir sınıf kazandırmıştık. Bugün de okulun ihtiyaçları doğrultusunda akıl ve zeka oyunları sınıfını açtık. İstiyoruz ki çocuklarımız bu oyunlarda kendilerini geliştirsin, yarışmalara katılsın ve geleceklerine katkı sağlayacak yeni beceriler kazansın. 6 Sıfır 2 olarak kurulduğumuz günden bu yana çocukların eğitim hayatına katkı sunmaya çalışıyoruz. Eğitim alanındaki projelerimiz tüm hızıyla devam edecek. Tek dileğimiz, artık daha fazla çocuğun hayatını kaybetmemesi. Sınıflara hayatını kaybeden çocuklarımızın isimlerini vermek bizim için buruk bir sevinç. Keşke hiçbir çocuk hayatını kaybetmeseydi de biz de onların anısını yaşatmak için bu tür açılışlar yapmak zorunda kalmasaydık. Aileler için de bu sevinç buruk bir mutluluk. Hiçbir aile evladını kaybetmek istemez. Ancak bu süreçte onların hatıralarını yaşatmak için yapabileceğimiz pek çok şey var. Bu sınıflar da bunlardan biri. Daha çağdaş, daha eğitimli ve bilinçli bir toplumla gelecekte yaşanabilecek acıların ve can kayıplarının önüne geçebileceğimize inanıyoruz. İyi ki böyle bir yola çıkmışız. İyi ki ekibimizle, ailelerimizle ve destek veren insanlarla birlikte bu çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.