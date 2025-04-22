İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Aile - Çocuk Masal Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Aile - Çocuk Masal Şenliği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden Aile - Çocuk Masal Şenliği

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile - Çocuk Masal Şenliği programında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Okulda öğretilenlerin, okulda davranış kazanılması gereken boyutları evde, ev ortamında, salonda, oturma odasında, sofrada,...

22.04.2025 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile - Çocuk Masal Şenliği programında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Okulda öğretilenlerin, okulda davranış kazanılması gereken boyutları evde, ev ortamında, salonda, oturma odasında, sofrada, sohbet ortamlarında bir karşılık ve anlam bulması ancak okul ve aile işbirliğiyle gerçekleşir" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Aile - Çocuk Masal Şenliği' düzenlendi. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programa aileler, çocuklarıyla birlikte katılarak güzel vakit geçirdi. Programda çeşitli oyunlar sergilenirken, çocuklardan oluşan koro grubu şarkılar söyledi.

'25 ÖĞRENCİMİZİ 23 NİSAN BAYRAMI VESİLESİYLE İSTANBUL'A GETİRDİK'

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir takım etkinlikler düzenledik. Bu sabah çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin 5 farklı ilinden, ücra köşelerinden, ilk defa İstanbul'u gören, ilk defa uçağa binen yaklaşık 25 öğrencimizi, 23 Nisan Bayramı vesilesiyle İstanbul'a getirdik. Okullarımız onları misafirler ediyorlar. Onlar için de bizler için gerçekten gerçek bir bayram oldu. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, 2025 Aile Yılı'nda özellikle pedagojideki hazır bulmuşluk düzeyi, çocuğun okula, sınıfa, derse hazırlayabilmesi için anne babaların, ruhen ve bedenen çocukları hazır bir şekilde okula göndermeleri, aynı zamanda okulda öğretilenlerin, okulda davranış kazanılması gereken boyutları evde, ev ortamında, salonda, oturma odasında, sofrada, sohbet ortamlarında bir karşılık ve anlam bulması ancak okul ve aile işbirliğiyle gerçekleşir. O yüzden çocuğa bilgiyi okul verir. Bu noktada İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özellikle Cumartesi gününü mesai günü ilan ettik. Cumartesi günü öğretmenlerimizle, velilerimizle birlikte İstanbul'un çok çeşitli yerlerinde her daim bir atölye, seminer, zirve, buluşma gerçekleştiriyoruz. Rami Kütüphanesi de artık bizim için bir yaşam, kültür ve eğitim merkezi oldu" dedi.

'TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMI KUTLUYORUZ'

Tüm çocukların bayramını kutlayan Yentür, "Bu vesileyle 23 Nisan 1920, dualarla bir Cuma günü açılan meclisimizin bu sene 105'inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onlardan almış olduğumuz bu emaneti, bu bayrağı, bayrağımız inmeden, ezanlarımız dinmeden inşallah 22'inci yüzyıla, Türkiye'yi dünya milletleri arasında daha güçlü, daha kudretli, bugününden daha iyi olan yarına umutla bakılan güçlü ülke haline getirmek bizim en büyük görevimiz. Tüm dünya çocuklarının bayramı kutluyoruz. Özellikle de Doğu Türkistan ve Gazze'yi de unutmuyoruz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Aile - Çocuk Masal Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:40 Xhaka’dan Galatasaray’a müjdeli haber Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber
09:30 Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
09:16 Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya’ya kan vermek istedi Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 22:57:34. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Aile - Çocuk Masal Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement