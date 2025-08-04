Kırıkkale'de Dersliksiz Okul Projesi Başladı

KIRIKKALE'de 'Dersliksiz Okul' projesi kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi'nde (MKE) eğitim öğretim görmek isteyen 90 öğrenci, MKE Mühimmat Fabrikası'nda teknik sınav ve mülakatlara girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı MKE Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda Kırıkkale'de açılan 'Dersliksiz Okul' için 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanıyla başvurular başladı. Bugün LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından okulu tercih eden öğrenciler MKE Mühimmat Fabrikası'nda teknik sınava ve mülakata girmeye başladı. 4-8 Ağustos'ta yapılacak mülakatlar sonucunda, yüzde 70'i LGS puanı, teknik sınavın ise yüzde 30'u esas alınarak yapılacak değerlendirme sistemi ile 30'u asıl, 15'i yedekten olmak kaydıyla öğrencilerin kaydı alınacak. Türkiye'de ilk olarak MKE Mühimmat Fabrikası bünyesinde başlatılan uygulama ile öğrenciler, derslik yerine doğrudan üretim alanlarında eğitim alacak. Öğrenciler eğitimlerini, teorik ve uygulamalı tüm dersler, alan öğretmenleri ve MKE mühendislerinin rehberliğinde, gerçek üretim hatları üzerinde alacak.

OKUL MASRAFLARINI MKE KARŞILAYACAK

Makine ve Teknoloji Tasarımı Alanı için yürütülecek pilot uygulamada öğrenciler, haftanın 4 günü MKE üretim hatlarında, çalışanlarla birebir uygulamalı eğitim alacak. MKE çalışanlarının kullandığı tüm ekipman, koruyucu donanım, yemek ve servis hizmetlerini alacak olan öğrencilerin eğitimleri tamamen MKE sahası içinde yapılacak. Klasik okul yapısı yerine üretim sahası eğitimin merkezi olacak. Proje kapsamında öğrencilerin kırtasiye, giyim, ulaşım ve yemek ihtiyaçları MKE tarafından karşılanacak. Eğitim süresince her öğrenciye, asgari ücretin yüzde 30'u oranında aylık ödeme yapılacak. Öğrenim sırasında öğrencilere yönelik birçok sosyal etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve benzeri yarışmalara da katılımları desteklenecek. Ayrıca, lise öğrenim sürecinde başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikte kalifiye eleman yetiştirilmesini ve savunma sanayi alanında yetişmiş iş gücü ihtiyacına çözüm olması hedeflenen okulda, 11'inci sınıf sonunda yapılacak beceri sınavlarından başarılı olan öğrencilere çıraklık, 12'nci sınıf sonunda yapılacak sınavlardan başarılı olanlara ise ustalık, lise diploması ve usta öğreticilik belgesi verilecek. MKE tarafından gerçekleştirilecek mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler ise doğrudan MKE'de istihdam edilecek. İstihdam edilemeyen öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer gelişimlerini desteklemek maksadıyla mezun takip ve kariyer merkezi kurularak, öğrencilerin savunma sanayi ekosistemi içinde sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak. Uygulama modeli ihtiyaçlar doğrultusunda MKE'nin diğer fabrikalarında da uygulanmaya başlayacak.

Dersliksiz Okul'dan mezun olan öğrenciler üniversiteye ilgili alanda dereceye girerek yerleşmesi durumunda üniversite hayatları boyunca burs alma hakkı kazanacak. Öğrenciler üniversite eğitimleri sırasında MKE'de staj yapabilecek, son sınıfta aday mühendislik programına katılıp, başarılı olanlar yine MKE bünyesinde istihdam edilecek. Dersliksiz Okul'da görev alacak öğretmenler de sektörün güncel gelişmelerine entegre olacak şekilde seminerler, teknik geziler ve hizmet içi eğitim programlarına katılabilecek.

'NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME MİSYONUMUZ VAR'

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, LGS sonucuna göre seçilen 90 öğrenci içerisinden 30 öğrenciyi seçmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Biliyorsunuz şehrimiz bir silahın da adıyla anılan bir şehir. Sektörün ihtiyacı olan özellikle savunma sanayi üssü olan Kırıkkale'mize nitelikli insan gücünü yetiştirmekle ilgili bir misyonumuz var. İnşallah bu süreci bugün burada başlatmış olacağız" dedi.

Mülakata katılan öğrencilerden Berat Yılmaz, "Sınavda umarım başarılı olurum ve ülkem adına bir şeyler yapabilirim. Ülkemizin savunma sanayisine katkıda bulunmak isterim" diye konuştu.

Öğrenci Buğlem Gürsoy da "Güzel bir eğitim almak için buraya geldim. İlerde mühendis ya da tekniker olmak istiyorum. Burası gerçekten kapsamlı bir yer ve burada kız çocuklarına da güzel bir eğitim veriliyor, kız çocuklarına değer veriliyor. Bu yüzden burayı tercih ettim, çok güzel ve kapsamlı bir yer. Disiplinle ve azimle çalışarak güzel bir kariyer yapmak istiyorum. Sınavlara çalıştım. Evde babam da gösterdi. Malzemeleri tanıdım, nasıl kullanılacağını öğrendim. Güzel bir eğitim alarak kariyerimi geliştirmek istiyorum" dedi.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,