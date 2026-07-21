LGS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından öğrencilere önemli tavsiyeler - Son Dakika
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LGS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından öğrencilere önemli tavsiyeler

21.07.2026 09:20  Güncelleme: 09:22
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Eskişehir'de 45 yıllık mesleki eğitim deneyimine sahip emekli okul müdürü Sırrı Kabadayı, LGS sonuçlarının ardından başlayan tercih sürecinde öğrenci ve velilere okul türü, alan seçimi ve nakil imkanları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih maratonunda, Eskişehir'in mesleki ve teknik eğitimin duayen isimlerinden emekli okul müdürü Sırrı Kabadayı, adayların okul türü ve alan seçimlerini titizlikle yapmaları gerektiğini vurgulayarak veliler ve öğrencilerine birtakım tavsiyelerde bulundu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yaklaşık 45 yıl boyunca öğretmen ve müdür pozisyonlarında görev yaptıktan sonra emekli olan Sırrı Kabadayı; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecinin resmen başlamasıyla birlikte, Eskişehir genelinde eğitim gören öğrencilerin ve velilerin bu kritik dönemi en doğru şekilde tamamlayabilmeleri, geleceğe yönelik doğru adımlar atabilmeleri adına sürece dair çeşitli uyarılarda ve açıklamalarda bulundu.

LGS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından öğrencilere önemli tavsiyeler

1 MİLYON 22 BİN ÖĞRENCİ SINAVA KATILDI

13 Haziran 2026 tarihinde yapılan LGS sonuçlarının 10 Temmuz günü açıklandığını hatırlatan Sırrı Kabadayı, "Türkiye genelinde 1 milyon 22 bin öğrencinin girdiği bu sınava Eskişehir'de 9 bin 715 öğrenci katıldı. Bu süreçte 13 ile 27 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihler yapacak. LGS yerleştirme sınav sonuçlarına göre 24 lise Eskişehir'de 2 bin 4 öğrenci alacak" dedi.

İYİ ARAŞTIRMA EN ÖNEMLİSİ

Tercih döneminde adayların önünde kritik bir süreç bulunduğuna dikkat çeken Kabadayı, "Öğrencilerimizin bu süreçte yapması gereken en önemli şey, okul türü bazında çok iyi bir araştırma yapmaları. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seçecek öğrencilerimizin ise hangi bölümü daha çok istediğini çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye belirtti.

LGS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından öğrencilere önemli tavsiyeler

MESLEK LİSELERİNDEKİ ALAN SEÇİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Merkezi ve yerel yerleştirme arasındaki usul farklarına değinen emekli eğitimci Kabadayı, "Burada öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken bir başka husus, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullarda meslek liselerindeki alanlara doğrudan kayıt yapılabilirken; yerel yerleştirme ile öğrenci alan, yani sınavsız öğrenci alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine öğrenciler alan tercihini okulların açıldığı ilk hafta yapacaklardır. Dolayısıyla öğrencilerimizin tercihlerinde bunu göz önünde bulundurmaları ve okumak istedikleri alanların bulunduğu okulları tercih etmelerinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan kayıt alanı içerisindeki okulları, komşu kayıt alanı içerisindeki okulları ve diğer kayıt alanı içerisindeki okulları göz önünde bulundurmalarında yarar var" şeklinde konuştu.

HANGİ SÜRELERDE NAKİL İŞLEMİ YAPILABİLİR? 

Sınavsız öğrenci alan programları tercih edecek öğrencilere nakil süreçleri hakkında da rehberlik eden Sırrı Kabadayı, son olarak şunları söyledi:

"Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde sınavsız öğrenci alan programlarda öğrenciler ilk hafta yerleştikten sonra alanlara, her hafta ekim ayı sonuna kadar nakil talebinde bulunabilirler. Kasım ve aralık aylarında da aylık olarak yine gitmek istedikleri okullara nakil talebinde bulunabilirler."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim LGS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzmanından öğrencilere önemli tavsiyeler - Son Dakika

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