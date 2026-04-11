Tıklama Tuzağı Araştırması

11.04.2026 09:49
Dijital habercilikte 'tıklama tuzağı' başlıklar okuyucularda öfke ve endişe oluşturuyor.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen TÜBİTAK destekli araştırmada; dijital habercilikte 'tıklama tuzağı' başlıkların okuyucuda en çok öfke, endişe ve alay duygusu oluşturduğu, bu yöntemin uzun vadede medyaya güveni zedelediği belirlendi.

AÜ İletişim Fakültesi'nde yürütülen ve TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen 'Gazetecilikte Tıklama Tuzağı Başlıklarına Okuyucu Tepkileri' başlıklı araştırma, dijital habercilikte tartışmalı başlık kullanımını çok yönlü inceledi. Projenin yürütücülüğünü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Peker üstlenirken, danışmanlığını Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Ahsen Demircioğlu yaptı.

'BEKLENTİYLE İÇERİK UYUŞMUYORDU'

Projenin çıkış noktasının sosyal medyada karşılaştığı yanıltıcı başlıklar olduğunu belirten Radyo Sinema Televizyon 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Peker, "Sosyal medyada karşıma çıkan haberlerde başlıkla içerik arasında fark olduğunu fark ettim. Merakla tıkladığım haberlerde, beklentiyle içerik uyuşmuyordu. Sadece ben değil, çevremdeki birçok kişi aynı durumu yaşıyordu. Bu nedenle kullanıcı yorumlarının nasıl şekillendiğini merak ettim ve araştırmaya karar verdim. Bunun ardından danışman hocamın yönlendirmesiyle TÜBİTAK 2209-A programını inceledim. Projemin amacını ve yöntemini yazarak başvurumu yaptım ve kabul aldım" diye konuştu.

TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü projeyi akademik kariyerinde önemli bir adım olarak gördüğünü ifade eden Peker, "Bu tür projeler genç araştırmacılar için büyük motivasyon kaynağı" dedi.

OKUYUCU TEPKİLERİ YORUMLAR ÜZERİNDEN ANALİZ EDİLDİ

Dijital medyada sıkça kullanılan 'tıklama tuzağı' başlıkların okuyucu üzerindeki etkisini inceleyen araştırmada, sosyal medya platformu 'X' üzerinden tıklama tuzağı başlıklarla oluşturulmuş haberlerin altına yapılan yaklaşık 1000 kullanıcı yorumu incelendi. 6 aylık süreçte toplanan veriler; büyük-küçük harf düzenlemeleri, emoji temizleme ve veri ayıklama aşamalarından geçirilerek analiz edildi. Çalışmanın iki aşamalı yürütüldüğünü belirten Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Ahsen Demircioğlu, "İlk aşamada program tabanlı duygu analizi yaptık. İkinci aşamada ise Türkçedeki duygu bağlamını kaybetmemek adına iki kodlayıcıyla manuel analiz gerçekleştirerek temaları ortaya çıkardık" dedi.

EN YOĞUN DUYGULAR ÖFKE VE ENDİŞE

Araştırmada kullanıcı tepkilerinin mutluluk, üzüntü, öfke, korku, iğrenme ve şaşkınlık olmak üzere altı temel duygu kategorisi üzerinden değerlendirildiğini aktaran Demircioğlu, elde edilen sonuçlara göre en yoğun duyguların korku, endişe, eğlenme/alay ve öfke olarak ortaya çıktığını kaydetti. Demircioğlu, "Okuyucular, bu başlıkların tıklama tuzağı olduğunu fark edebiliyor ve çoğunlukla öfke ya da endişe ile tepki veriyor. Aynı zamanda alaycı yorumlar da öne çıkıyor" dedi. Kullanıcı tepkilerinin yalnızca haber içeriğine değil, doğrudan gazetecilere ve medya kuruluşlarına yöneldiğini ifade eden Demircioğlu, bu durumun medyaya duyulan güvenle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

UZUN VADEDE GÜVENİLİRLİĞİ ZEDELİYOR

Demircioğlu, tematik analiz sonuçlarına göre kullanıcı yorumlarının büyük bölümünün siyaset, ekonomik gelişmeler ve gündem olayları etrafında yoğunlaştığının belirlendiğini kaydetti. Araştırmada dikkati çeken bir diğer bulgunun kullanıcıların çoğu zaman haberin içeriğinden bağımsız şekilde gazetecilik pratiğini eleştirmesi olduğunun altını çizen Demircioğlu, "Tıklama tuzağı, kısa vadede etkileşim getirebilir. Ancak uzun vadede medya güvenilirliğini olumsuz etkiliyor. Gazetecilerin bu dengeyi gözetmesi gerekiyor" diye konuştu.

'GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ FARK YARATABİLİR'

Geleceğin iletişimcilerinin bu konuda fark yaratabileceğini belirten Demircioğlu, "Bunların saptanması, çevreye anlatılması, bilinçli bir iletişimci olması hem fakültemiz hem de kendileri adına çok önemli. O yüzden bu proje küçük bir sonuç gibi gözükse de aslında gelecekteki genç iletişimciler açısından büyük öneme sahip" dedi.

Kaynak: DHA

Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Aşk bitti Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı Aşk bitti! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
AK Partili vekil Şengül Karslı’dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
Hazal Kaya’dan çarpıcı itiraf: O parayla gayrimenkul zengini olurdum Hazal Kaya’dan çarpıcı itiraf: O parayla gayrimenkul zengini olurdum
Onu daha önce böyle görmediniz Lucescu’ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’ya yeni gelir kapısı Kısa sürede büyük kazanç Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'ya yeni gelir kapısı! Kısa sürede büyük kazanç
Aracın camını kırıp sürücünün kafasını yardılar: Vur, vur, öldür Aracın camını kırıp sürücünün kafasını yardılar: Vur, vur, öldür!

09:39
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
09:35
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:55
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
08:28
İsrail’i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
08:09
“Komşu“ Işın Karaca’yı deport etti: Milli bir meseleymiş
"Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
07:29
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi
ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
07:00
NASA’nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya’ya ulaştı
NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı
06:45
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
