Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi - Son Dakika
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Eğitim

Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi

Tunus\'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı\'na gençlerden yoğun ilgi
28.07.2025 19:44
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Türkiye'nin önde gelen 20 üniversitesinin katılımıyla Tunus'ta düzenlenen Stud.in Türkiye Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan resmi temsilciler ve üniversite yöneticileri, Türkiye-Tunus ilişkilerinin eğitim üzerinden gelişen stratejik boyutuna dikkat çekti.

Türkiye'nin önde gelen 20 üniversitesinin katılımıyla Tunus'ta düzenlenen Stud.in Türkiye Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan resmi temsilciler ve üniversite yöneticileri, Türkiye-Tunus ilişkilerinin eğitim üzerinden gelişen stratejik boyutuna dikkat çekti.

DEMİRCAN: EĞİTİM SAYESİNDE ÜLKELER ARASINDA KALICI İLİŞKİLER KURULABİLİYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, fuarda Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, eğitim diplomasisinin ikili ilişkilerin en güçlü yönlerinden biri olduğunu vurguladı: Demircan şunları söyledi: "Türkiye bugün 370 binin üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Eğitim sayesinde ülkeler arasında kalıcı ilişkiler kurulabiliyor.

Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi

Büyükelçi, Türkiye'nin bölgesinde kaliteli, ekonomik ve güvenli bir eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti. Fuarın açılış kürsüsünden konuşan Demircan, Türk üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin "gönül elçileri" olduğunu belirtti: "Özellikle Afrika ülkelerinde Türkiye'de okuyup kendi ülkesinde etkili pozisyonlara gelen çok sayıda genç var. Bu gençler, aramızdaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendiriyor."

Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi

"TUNUS TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, fuarda Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Tunus'un Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "25 binin üzerinde Tunuslu öğrenci yurtdışında eğitim alıyor ancak yalnızca %10'u Türkiye'yi tercih ediyor. Bu oranı artırmalıyız." dedi. Prof. İnanç, üniversitelerin bu alandaki iş birliklerini artırarak iki ülke arasında akademik bir köprü kurabileceğini söyledi.

Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversitesinde 300'e yakın Tunuslu öğrenci olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu gençler yalnızca meslek sahibi değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi paylaşan, insanlık adına sorumluluk üstlenen bireyler olarak yetişiyor."

Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi

Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Hacısalihoğlu, eğitimin barış ve adaletin teminatı olduğunu söyledi. Hacısalioğlu, "Zalimin karşısında durabilen bir nesil, ancak sağlam bir vicdan ve eğitimle yetişir." ifadelerini kullandı.

Ufuk Üniversitesi (Ankara) temsilcisi Doç. Dr. Çağlar Doğru, etkinliğin Türkiye'nin eğitim kalitesini anlatmak açısından önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi: "Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin eğitim ayağı burada çok net biçimde hissediliyor. Öğrencilerin stantlara olan yoğun ilgisi, Türkiye üniversitelerine olan güvenin göstergesi." Ufuk Üniversitesi'nin fuara katılımının hem Türkiye tanıtımı hem de akademik iş birlikleri açısından anlamlı olduğunu vurguladı.

Diplomasi, Türkiye, Eğitim, Dünya, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi - Son Dakika
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