WBUS ile Watsons deneyimi kampüslere geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

WBUS ile Watsons deneyimi kampüslere geri dönüyor

WBUS ile Watsons deneyimi kampüslere geri dönüyor
11.05.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Watsons Türkiye, her güne farklı bir güzellik ve kişisel bakım markasının eşlik ettiği WBUS ile kampüslere geri dönüyor! 11 Mayıs-22 Mayıs tarihleri arasında “WBUS Kampüste!” sloganıyla gerçekleşecek roadshow kapsamında WBUS, dört farklı üniversitede öğrencilerle buluşacak.

Deneyimi mağaza dışına taşıyarak gençlerle onların alanlarında bir araya gelmeyi sürdüren Watsons Türkiye, WBUS ile bir kez daha üniversite kampüslerine doğru yola çıktı. Bu yıl “WBUS Kampüste!” sloganıyla gerçekleşecek roadshow, Okan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrencilere müzik, eğlence ve marka deneyimini bir arada sunacak.

Kampüslerde Festival Havası Esecek

WBUS roadshow kapsamında ziyaret edilecek üniversitelerde müzik hiç durmayacak. WBUS; DJ performanslarıyla yükselen tempo, eğlenceli yarışmalar, interaktif oyunlar, sürpriz hediyeler ve lezzetli ikramlarla öğrencileri festival atmosferinde bir deneyime davet ediyor. Gün boyu sürecek aktivitelerle üniversite kampüslerinde bahar döneminin en eğlenceli anları yaşanacak.

Mayıs ayı boyunca WBUS, kampüslerde gençlerle buluşmaya ve enerjiyi yükseltmeye devam edecek. Her güne eşlik edecek güzellik ve kişisel bakım markaları başta olmak üzere tüm etkinlik detayları Watsons Türkiye’nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. 

  • 11 Mayıs Pazartesi - Okan Üniversitesi
  • 12 Mayıs Salı - Okan Üniversitesi
  • 13 Mayıs Çarşamba - Marmara Üniversitesi
  • 14 Mayıs Perşembe - Marmara Üniversitesi
  • 15 Mayıs Cuma - Yıldız Teknik Üniversitesi
  • 18 Mayıs Pazartesi - Yıldız Teknik Üniversitesi
  • 20 Mayıs Çarşamba - Bilgi Üniversitesi
  • 21 Mayıs Perşembe - Bilgi Üniversitesi
  • 22 Mayıs Cuma - Bilgi Üniversitesi
WBUS ile Watsons deneyimi kampüslere geri dönüyor

Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim WBUS ile Watsons deneyimi kampüslere geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası’nın 1’incisi sona erdi TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası'nın 1'incisi sona erdi
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar

17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:11:49. #7.13#
SON DAKİKA: WBUS ile Watsons deneyimi kampüslere geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.