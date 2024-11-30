10. Dünya Helal Zirvesi Sona Erdi

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve global ölçekte helal pazarının en önemli buluşmaları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo sona erdi.

"Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlendi.

110 ülkeden on binlerce ziyaretçi, 20 ülkeden 55'in üzerinde konuşmacının katıldığı zirvede ticarette yeni potansiyellerle birlikte helal pazarının geleceği de konuşuldu.

Ticareti Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla açılan fuarda düzenlenen oturumlar, ülke katılımlarıyla gerçekleştirilen paneller ve B2B görüşmelerle ticareti büyütecek yeni potansiyeller masaya yatırıldı.

10. Dünya Helal Zirvesi, Helal Expo, Private Label, Natural, Organik Vegan Alanı (NOV), ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Afrika Özel Alanı, Modest Fashion Özel Alanı, Uluslararası Bakanlar Oturumu, Ülke İş Forumları ve B2B özel alanlarıyla uluslararası ekonomiyi İstanbul'da bir araya getirdi.

Helal gıda, kozmetik, turizm, sağlık, ev-mutfak, finans ve daha birçok sektörden katılımcının yer aldığı 10. Dünya Helal Zirvesi'nde, üst düzey bürokratlar, dünya genelinden uzmanlar, akademisyenler, girişimciler ve sektör temsilcileri, helal pazarının büyümesi, helal standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması üzerine önemli yol haritaları açıkladı.

Helal Expo'ya 45 ülkeden 500 firma katıldı

10. Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Helal Expo Fuarı, organizasyon süresince yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Helal pazarının temsilcilerini helal ürünler, Private Label ürünler ve Natural, Organik ve Vegan ürünler özel alanlarında buluşturan Helal Expo Fuarı, 110 farklı ülkeden 10 bini yabancı olmak üzere toplam 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.

45 farklı ülkeden yerli ve yabancı 500 firmanın katıldığı Helal Expo Fuarı, bine yakın yerli ve yabancı satın alma heyeti ve B2B görüşmeleriyle katılımcılara küresel işbirlikleri ve yeni anlaşmalar açısından önemli fırsatlar sundu.

10. Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda helal pazarının 2030'a kadar çok hızlı büyüyeceği, Helal sertifikasyon ve akreditasyon konusunda ortak standartların olmasının pazarı çok büyük katkıları olacağı ifade edildi.

Zirve, "Helal Araştırma ve Geliştirme: Yeniliğe Giden Yolu Hazırlamak", "Helal Tedarik Zincirinde Dürüstlüğün Sağlanması", "Helal Ekonomi: Zorluklar, Fırsatlar ve Küresel Trendler", "Helal Güzelliğin Geleceği: Trendler, Sağlıklı ve Güvenli Gıda Ekosistemi", "Helal Turizmi: Büyüyen Pazarı Yakalamak, Helal İlaç ve Laboratuvar Uygulamalarında Uyum" gibi küresel çapta helal pazarını büyütecek çok sayıda oturum ve panele ev sahipliği yaptı.

Ülke iş forumlarıyla yeni yol haritaları belirlendi

Zirvede, ülkeler arasındaki işbirliği fırsatları, ticarette yeni bakış açıları, alternatif pazarlar gibi helal ekosistemine büyük katkılar sağlayacak ülke iş forumları da düzenlendi.

DEİK Türkiye-Umman İş Forumu, DEİK Türkiye- Filistin İş Forumu, DEİK Türkiye- Yemen İş Forumu, Türkiye- Cezayir İş İnsanları Toplantısı Türkiye- Kamerun İş İnsanları Toplantısı ve Türkiye- Senegal İş İnsanları Toplantısı ve bu etkinlikler sonrasında gerçekleştirilen B2B görüşmelerle ülkelerarası ticareti büyütecek yeni yol haritaları belirlendi.

Öte yandan, binlerce ziyaretçinin yer aldığı Dünya Helal Zirvesi'nde düzenlenen Go Africa özel oturumuyla bölgedeki helal pazarı, ticari faaliyetler ve potansiyeller konuşuldu.

Ticari ilişkileri güçlendirmek, Afrika'nın potansiyelini vurgulamak, ortak girişimleri teşvik etmek ve yeni networklar için önemli bir potansiyele sahip olan Go Africa buluşmasında farklı ülkelerden çok sayıda ziyaretçi yer aldı.

Filistin, zirvenin şeref konuğu oldu

10. Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu kapsamında gerçekleştirilen panelde, Filistin'e dünya genelinde en büyük desteğin Türkiye'den geldiği, tüm Körfez ülkelerinin bu konuda Türkiye'yi örnek alması gerektiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığının partner ülke, şeref misafiri olarak belirlediği Filistin'e, 10. Dünya Helal Zirvesi'nde 700 metrekareden fazla stant alanı tahsis edildiği açıklandı.

11. Dünya Helal Zirvesi 26-29 Kasım 2025'te yapılacak

Helal pazarının küresel çaptaki en önemli organizasyonu olan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi'nin 2025 yılı organizasyonu için çalışmalar şimdiden başlatıldı.

26-29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 11. Dünya Helal Zirvesi'nin yüzlerce firma, binlerce ziyaretçi ve helal ekosisteminin önemli isimlerini ağırlaması bekleniyor.