Çavuşoğlu, AB'ye Türkiye'nin gayretiyle çözüme kavuşan tahıl krizi üzerinden mesaj verdi: Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, dünyaya da önemli mesajlar verdi.

"TÜRKİYE, HER KRİZDE YANINIZDA OLMASINI İSTEYECEĞİNİZ ÜLKEDİR"

Türkiye öncülüğünde imzalanan Tahıl Sevkiyatı anlaşması ile Ukrayna'daki savaş bölgesinden çıkarılan tahıl gemilerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Türkiye artık dostlarından daha dost, daha faal ve daha az eleştiriler olmalarını bekliyor. Ukrayna krizinin Türkiye'nin değerini yeniden gözler önüne serdiğini umuyoruz. Her krizde Türkiye yanınızda olmasını isteyeceğiniz ülkedir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, AVRUPA'DIR"

Avrupa Birliği'nden yeni somut adımlar beklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkileri bir iki ülkenin aldığı kararlara indirgenemeyecek kadar büyüktür. Türkiye Avrupa'dır. Yeniden dikkatimizi Avrupa'ya veriyoruz. Avrupa'nın buna ihtiyacı var. Üyeliğimizin 70. yıl dönümünü kutladığımız NATO'nun güven vermesi için çok çaba sarf ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sınırlarımızın ötesinde 4 bin kilometreyi teröristlerden temizledik. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi de ne PKK/YPG. İki ülkenin toprak bütünlüğü ne olurdu, düşünmek bile istemiyorum. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ne yaparsam yanıma kar kalır anlayışıyla yapılan hesapları bozduk. Bölgede bize rağmen iş yapılamayacağını göstermiş olduk. Bize karşı yapılan oyunları sismik araştırmalar ve 2019 Libya Anlaşmasıyla bozduk, kıta sahanlığımızın sınırlarını belirledik. Buradan Ermenistan'ı da yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrardan uyarıyoruz.

"İNŞA SÜRECİNDEYİZ"

Şimdi Türkiye ile işbirliği kanalları aranıyor ve işletiliyor. Bugün inşa sürecindeyiz. Dostluklarımız yeniden ihya ediliyor. Türkiye, hiç kimseye düşmanlık beslemiyor. Kimsenin toprağında gözü yok. Aksini düşünen varsa kendi ayıbı.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Hiçbir gerekçe masum insanların hele hele 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini makul göstermez. İsrail'in bu saldırganlığını şiddetle kınıyor, tahrik edici politikaların bir an evvel sona ermesini istiyoruz.

YUNANİSTAN'IN PROVOKATİF ADIMLARI

Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kıyılarımıza yakın adaların silahlandırıldığını başta BM olmak üzere muhataplarımıza anlattık. Bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Yunan-Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik."