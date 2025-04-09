13 Taşınmaz Özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 13 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çorum'un merkez, Eskişehir'in Tepebaşı, Gaziantep'in Şahinbey, Antalya'nın Manavgat ve İstanbul'un Sarıyer ilçelerinde ikişer, İstanbul'un Beşiktaş, Bursa'nın Karacabey ve Kocaeli'nin Kandıra ilçelerinde ise birer taşınmazın satışı yapılacak.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 600 bin lira ile 30 milyon lira arasında değişiyor.

Çorum, Eskişehir ve Gaziantep'teki taşınmaz ihaleleri için son teklif verme tarihi 29 Nisan, Kocaeli, İstanbul, Antalya ve Bursa'dakiler için 30 Nisan olarak belirlendi.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine, son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.