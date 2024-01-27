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2023'te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı - Son Dakika
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2023'te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman içi sularda doğal olarak bulunan yerel alabalık popülasyonun sürdürülebilirliği ve gen kaynakların korunması için çalıştıklarını belirterek, bu amaçla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalığın orman içi derelere salındığını ifade etti.

27.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:57
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2023'te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman içi sularda doğal olarak bulunan yerel alabalık popülasyonun sürdürülebilirliği ve gen kaynakların korunması için çalıştıklarını belirterek, bu amaçla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalığın orman içi derelere salındığını ifade etti.

Yumaklı, Bakanlığa bağlı DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı üretme istasyonlarında, ülkemizde doğal olarak bulunan kırmızı benekli alabalık türünden her yıl milyonlarca üretildiğinin ve orman içi sulara bırakıldığının altını çizdi.

Orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynaklarının korunması için DKMP tarafından projeler yürütüldüğüne dikkati çeken Yumaklı, "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant Üretme istasyonlarında alabalık üretildiğini dile getirdi.

Bakan Yumaklı, bu üç istasyonda yapılan üretim çalışmaları sonucunda 2023 yılında 3 milyon 700 bin alabalığın derelere salımı gerçekleştirildiği ve 2002-2023 yılları arasında ise yaklaşık 42 milyon alabalığın orman içi sulara bırakıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Alabalıklar, bırakıldığı doğal habitatına yerleşimi, sürdürülebilirliği, adaptasyonu, renklenmesi, beslenmesi, büyüme periyodları ve damızlık boya ulaşan bireylerin yumurta performansı, yumurta çapı gibi konuların izlenmesi maksadıyla markalanarak izleniyor. Alabalıkların markalanarak derelere bırakılması ilk kez 2014 yılında gerçekleşti. 2014'ten bu yana yürütülen markalama çalışmalarında markalı alabalıklar belirli aralıklarla yeniden salındıkları yerlerden yakalanarak izleniyor.

Orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının takviyesiyle; bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması, doğal alabalık türleriyle ilgili farkındalığın arttırılması, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi yanı sıra ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilir bir anlayışla gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Hele hele küresel ısınmanın yaşandığı, doğal dengenin hızla değiştiği bu dönemde ekosistemi korumak büyük önem taşıyor. Yürüttüğümüz projeler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla doğal zenginliklerimizi muhafaza etmeyi amaçlıyoruz."

2023\'te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi 2023'te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı - Son Dakika


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