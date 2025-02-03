2024 Yılı Denizcilik İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılı Denizcilik İstatistikleri Açıklandı

2024 Yılı Denizcilik İstatistikleri Açıklandı

Ulaşıma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye'de limanlarda elleçlenen yük miktarının 531 milyon tonun üzerine çıktığını belirtti. Deniz yolu ile yapılan yurt dışı yük taşımaları ise %2 artış göstererek 399 milyon ton oldu.

03.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:33
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarının 531 milyon 737 bin 358 tona, elleçlenen konteyner miktarının ise 13 milyon 529 bin 729 TEU'ya yükseldiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı denizcilik istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 531 milyon 737 bin 358 tona ulaştı. Elleçlenen konteyner miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artarak 13 milyon 529 bin 729 TEU'ya yükseldi" dedi.

'YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI 399 MİLYON 414 BİN 557 TON OLDU'

2024 yılında yurt dışı limanlarına giden yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 142 milyon 278 bin 137 ton olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "Yurt dışı limanlardan limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 257 milyon 136 bin 420 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılında deniz yolu ile yapılan yurt dışı yük taşımaları bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 399 milyon 414 bin 557 ton oldu" ifadelerini kullandı.

ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Bölge liman başkanlıkları bazında ise 2024 yılında en fazla yük elleçlemesinin 86 milyon 295 bin 565 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 83 milyon 787 bin 739 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 68 milyon 563 bin 930 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 2024 yılında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 69 milyon 64 bin 361 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 63 milyon 258 bin 440 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

EN FAZLA ARTIŞ 40'LIK KONTEYNERLERDE

Uraloğlu, 2024 yılında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren yük cinslerinin sırasıyla; 7,1 milyon tonluk artışla 40'lık konteynerler, 2,9 milyon ton artışla konteyner taşıması yapan treylerler ve 2,3 milyon tonluk artışla 20'lik konteynerler olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, söz konusu yılda konteynerde ve araçlarda taşınan yükler hariç tutulduğunda, portland çimentonun 9 milyon 779 bin 766 ton ile limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğunu ifade ederek, "Portland çimentoyu motorin ile klinker yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taş kömürü ve hurda demir takip etti" açıklamasında bulundu.

EN FAZLA YÜK RUSYA'DAN

Uraloğlu, 2024 yılında limanlardan yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD'ye ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün sırasıyla Rusya'dan, ABD'den ve Mısır'dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Uraloğlu, "2024'te limanlarımızda elleçlenen 399 milyon 414 bin 557 ton yurt dışı yükünün yüzde 7,5'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Türk bayraklı gemiler ile yapılan yurt dışı taşımaları 30 milyon 59 bin 943 ton, yabancı bayraklı gemiler ile yapılan yurt dışı taşımaları da 369 milyon 354 bin 614 ton olarak gerçekleşti" dedi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Finans, Son Dakika

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